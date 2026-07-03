به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در خطبه‌های نماز در جمع نماز گزاران در مصلی بقیه الله اعظم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تحقق شروط اعلام‌شده برای اجرای توافقات، گفت: اکنون مردم و مسئولان در انتظار عملی شدن این شروط هستند و لازم است یک مطالبه عمومی برای اجرای کامل آنها شکل بگیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسعید حسینی با اشاره به مذاکرات اخیر با آمریکا افزود: با وجود امضاء تفاهم‌نامه چندین مرتبه نقض تفاهم‌نامه را شاهد بودیم و اولین آن اجلاس بحرین بود که در مقابل نظم ایران در خلیج فارس کریدور جدید ایجاد کرد که برخی کشتی‌ها به گِل نشسته و برخی نیز با آتش نیرو‌های مسلح مقتدر همراه بود.

امام جمعه کاشان افزود: نمونه دوم معاون وزیر آمریکا اعلام کرده ترامپ به دنبال تفاهم با ایران بوده تا ذخائر راهبردی آمریکا را تقویت کند و در ادامه ترامپ نمی‌تواند تضمین بدهد که آمریکا در همین دوره ۶۰ روزه آتش‌بس به ایران حمله نکند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسعید حسینی با اشاره به حضور ناو آبی خاکی در آب‌های مجاور جمهوری اسلامی و حضور در دو هزار و ۲۰۰ تفنگدار و اجرای برخی رزمایش‌ها در تاریکی مطلق تاکید کرد: این موضوع تهدید مستقیم جمهوری اسلامی و نقض تفاهم‌نامه است.

خطیب جمعه کاشان با بیان اینکه ملت مبعوث شده با تمام قدرت پشت رهبری انتقام اصلی را از رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی آمریکا خواهیم گرفت تأکید کرد: اگر آمریکا به تعهدات خود پایبند نباشد و تفاهم‌ها را نقض کند، انتظار ملت این است که جمهوری اسلامی نیز متناسب با آن تصمیم بگیرد و آمادگی لازم در میدان حفظ شود.

امام جمعه کاشان گفت: پایان کامل جنگ در همه جبهه ها، اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، خروج امریکا از منطقه، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده کشور و لغو کامل تحریم‌ها از مهمترین مطالبات رهبری و مردم است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی جنایت آمریکا در سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷ را یک جنایت تاریخی خواند و گفت: شهادت مسافران این هواپیما و سپس افتخار کردن آمریکا به این جنایت، نشان دهنده شاکله حقوق بشری این کشور است و تنها راه مهار این جنایتکاران، قیام جهانی بر علیه ظلم و ستم است.