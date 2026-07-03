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خبرگزاری صدا و سیما پویش «باید برخاست» را با موضوع بدرقه آقای شهید ایران برگزار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علاقمندان به شرکت در این پویش میتوانند عکس، فیلم، صوت و سایر تولیدات رسانهای خود از مراسم بدرقه رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی در شهرهای مختلف را از طریق اسکن رمزینه (کیو آرکد) حک شده بر صفحه تلویزیون خود یا مراجعه به نشانی revayatha.ir ارسال کنند.
ارسال محتواهای رسانهای همچنین در پیام رسانهای بله، ایتا، روبیکا و سروش از طریق شماره ۰۹۱۰۸۹۹۳۹۸۹ امکان پذیر است.
آثار برگزیده در شبکههای تلویزیونی، رادیویی، رادیو نما و بسترهای فضای مجازی منتشر و در آرشیو صدا و سیما ماندگار خواهد شد.