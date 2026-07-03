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سرپرست کانون پرورش فکری گیلان از برگزاری برنامههای فرهنگی، رسانهای، تربیتی و خدماتی برای حضور خانوادهها، کودکان و نوجوانان در آیینهای بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سجاد کوچکنژاد با اشاره به اهمیت آیینهای بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد، شهید و ضرورت همراهسازی حداکثری کودکان، نوجوانان و خانوادهها در مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» گفت: کانون پرورش فکری گیلان برنامههای هدفمند و متنوع را با مشارکت دستگاهها و مجموعههای فرهنگی استان برنامهریزی کردهاست.
وی افزود: تولید محتوای فرهنگی، هنری و ادبی، آمادهسازی پادکست، کلیپ، موشنگرافی، و اینفوگرافی با شعار «باید برخاست» و نقشآفرینی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در موکبهای برپاشده در گیلان و خارج از استان از جمله این برنامههاست.
سرپرست کانون پرورش فکری گیلان با اشاره به انتشار فراخوان ادبی «واژههای داغ» و مهرواره قصهگویی «همیشه قهرمان» با موضوع محوری سیره عملی قائد شهید و آیینهای بدرقه آقای شهید ایران گفت: برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب خون دلی که لعل شد، (مجموعه خاطرات حضرت آیتالله العظمی خامنهای از سالهای مبارزه، زندان و تبعید) و بازتولید هنری جلد این کتاب، از دیگر برنامههای کانون است.
سجاد کوچکنژاد گلباران مزار شهید صادق زرین از شهدای جنگ تحمیلی سوم، برگزاری مراسم ختم قرآن کریم در مراکز فرهنگی هنری کانون و هدیه به روحبلند رهبر شهید و برپایی کارگاه خوشنویسی «از تجلی خورشید» با تمرکز بر زیبانویسی اشعار رهبر شهید و انتشار فراخوان عکاسی «در امتداد آفتاب» با محوریت ثبت رویدادهای بدرقه قائد شهید را از دیگر فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تولید اثر رادیویی با نقشآفرینی اعضای نوجوان کانون پرورش فکری، فضاسازی مراکز فرهنگی هنری و انتشار محتوای تولیدی کانون در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نیز در دستور کار قرار گرفت افزود: نقشآفرینی مربیان و خادمان نوجوان در آیین بدرقه آقای شهید ایران نیز از جمله برنامههای پیشبینی شده کانون گیلان است.