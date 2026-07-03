امام جمعه کرمان از ایران قوی و تمدن اسلامی به عنوان دو راهبرد قائد شهید امت نام برد که جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک قدرت نوظهورمطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی‌سلیمانی در خطبه‌های نماز جمعه کرمان با اشاره به حضور هیئت‌های بلندپایه از کشورهای اسلامی و جبهه مقاومت برای ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: شخصیت برجسته رهبر شهید در دو محور اساسی قابل بررسی است؛ نخست اینکه ایشان در دامان خانواده‌ای پاک، متدین و اهل تقوا پرورش یافتند و دوم اینکه مدارج علمی خود را در حوزه‌های علمیه و در محضر استادان بزرگی همچون امام خمینی(ره) طی کردند.

نماینده ولی فقیه افزود: رهبر شهید انقلاب با مبارزه علیه رژیم پهلوی، تحمل سال‌ها زندان و تبعید، حضور در خطوط مقدم دفاع مقدس، نائل شدن به درجه جانبازی، پذیرش مسئولیت‌های مختلف نظام و برخورداری از روحیه ساده‌زیستی و مردمی، شایستگی خود را برای جانشینی امام خمینی(ره) و رهبری انقلاب اسلامی به اثبات رساندند.

امام جمعه کرمان با بیان اینکه رهبر شهید همواره دو راهبرد «ایران قوی» و «تمدن اسلامی» را پیش روی کشور قرار دادند، تصریح کرد: ایشان با پیوند علم و عمل، میدان دادن به نخبگان، توجه به تولید و تقویت صنایع دفاعی، ایران را از کشوری منفعل در دوران پیش از انقلاب به کشوری تأثیرگذار در منطقه و جهان و یک قدرت نوظهور تبدیل کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان در ادامه با انتقاد از سیاست‌های آمریکا گفت: آمریکا در طول حدود ۲۵۰ سال حیات خود، آغازگر بیش از ۲۰۰ جنگ بوده که بسیاری از آنها با نسل‌کشی و کشتار غیرنظامیان همراه بوده است.

وی با اشاره به جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران افزود: شهادت ۱۶۸ کودک مینابی، حمله به کادر ناو دنا، ترور فرماندهان نظامی در کنار خانواده‌هایشان، شهادت دانشمندان کشور، کشتار مردم بی‌گناه و شهادت امام شهید در محل کار و در کنار خانواده، تنها بخشی از فهرست جنایت‌های ننگین آمریکاست که همگی با شعار دفاع از حقوق بشر صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام علیدادی‌سلیمانی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره علامه امینی، روز مبارزه با مواد مخدر و سالروز حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس که به عنوان روز حقوق بشر آمریکایی نام‌گذاری شده است، از عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان نیز قدردانی کرد و گفت: اعضای این تیم در قلب دشمن از ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند.

وی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و افزود: باید وحدت در جامعه را جدی بگیریم و از هرگونه تفرقه پرهیز کنیم؛ چرا که امروز حفظ همبستگی ملی در حمایت از رزمندگان و دیپلمات‌های کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.