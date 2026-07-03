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وزیر آموزشوپرورش از دانشآموزان ، معلمان و فرهنگیان برای حضور پرشور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت اسلامی دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن دعوت علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش از دانشآموزان، معلمان و فرهنگیان برای حضور پرشور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت اسلامی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
عروج ملکوتی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، ثلمهجبرانناپذیری بر پیکره امت اسلامی و جبهه مقاومت وارد ساخت، اما خون مطهر امام شهید امت، بار دیگر در کالبد مردم ولایت مدار و وفادار به نظام اسلامی حلول کرد و جامعه را مبعوث و مهیای «قیام الهی» و «بعثت عاشورایی» کرد تا میراث ماندگار آن شهید عالی قدر، زندهتر از همیشه، در دلهای عاشقان ولایت، جاری و ساری باشد.
ملت مبعوث و قهرمان ایران، بویژه معلمان، فرهنگیان و دانش آموزان عزیز که بیش از ۱۲۰روز در سوگ فقدان بزرگ معلمی مجاهد، نستوه و آزادیخواه جهان اسلام نشسته و با حضور خود در میادین شهر و روستا، حماسهها آفریده است، اکنون در آستانه وداع و تشییع باشکوه و تاریخی مرجع عالی قدر جهان تشیّع، قائد شهید امّت و پدر تمدّن نوین ایران اسلامی قرار گرفته است تا بار دیگر شکوه و عظمت حضور حماسی خود را در مقابل جهانیان به نمایش گذاشته و مشق ایستادگی و وفاداری خود به نظام اسلامی را در مقابل چشمان تاریخ، به تصویر کشد.
امروز نظام تعلیم و تربیت کشور با دلی اندوهبار و قلبی محزون، در «آخرین دیدار» خود با «امام مجاهد شهید»، همراه با دیگر اقشار وفادار به نظام اسلامی، به پاخاسته و «درسِ عملیِ وفاداری» به آرمانهای رهبر آزادگان و آزادیخواهان جهان را زمزمه خواهند کرد تا تجلی گر بی نظیرِ «اتّحاد و انسجام ملّی» و پیوند عمیق و ناگسستنی خود با «رهبر جان فدای ایران» باشند.
ملّت غیور همیشه درصحنه، همکارانِ ارجمند و دانشآموزانِ عزیز! «باید برخاست» و با حضوری آگاهانه، عاشقانه و پرشور در آیینِ باشکوه بدرقه امام امت اسلامی، ندای خونخواهی و فریاد رعدآسای خود را به گوش جهان رساند و تبلورِ اراده نسلی شد که عَلَمِ مقاومت را از دستانِ رهبرِ شهید انقلاب به دستِ مبارک خلفِ صالح ایشان، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله تعالی) میسپارد.
بی شک این تشییع تاریخی و پرشور، بزرگترین کلاسِ درس تاریخِ معاصر و میدانی است که معلمان عزیز «عزّت، اقتدار و ایستادگی» را نه در کتابهای درسی، که در صحنه عمل، برای نسلِ نوجوان و جوان، معنا خواهند کرد و برگ زرین و بیبدیل دیگری بر تاریخ پرشکوه ایران اسلامی خواهند افزود تا قلب نازنین حضرت ولیعصر (عج) و روح مطهر رهبر شهیدمان را شادمان و دلهای مستضعفان جهان و قلوب محزون جبهه مقاومت را مسرور سازند.
حضورِ یکپارچه خانواده بزرگِ نظام تعلیم و تربیت کشور در این آیین معنوی، علاوه بر اعلان وفاداریِ به مسیرِ ولایت و عمل به عهد خود در تربیتِ نسلی مؤمن، عالم و پایبند به ارزشهای انقلابی، نماد قدرشناسی از مجاهدتهای خالصانه امام شهیدمان در مقابل استکبار جهانی و صیانت از اقتدار و استقلال میهن اسلامی بوده و خط بطلانی بر تمامی رؤیاهای پوشالی دشمنان و خیالات واهی جبهه استکبار در فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، خواهد کشید.
خداوند روحِ بلند و ملکوتی آن امام شهیدِ فقید را با اولیای الهی و جد بزرگوارشان، حضرت امام سجاد (ع) مأنوس و محشور گرداند.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش