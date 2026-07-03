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در حمله کوادکوپتر رژیم صهیونیستی به شهر غزه، دو کودک از اعضای یک خانواده شهید و زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی اورژانس غزه اعلام کرد این دو کودک هنگام پر کردن آب در پشت مسجدی، هدف قرار گرفتند. بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در دیرالبلح هم یک فلسطینی به شهادت رسید. پیشتر هم تانکهای رژیم صهیونیستی مناطق جنوبی شهر خانیونس را هدف تیراندازی قرار دادند.
جبالیا در شمال و رفح در جنوب نوار غزه هم هدف حمله توپخانهای ارتش صهیونیستی قرار گرفت. نظامیان صهیونیست همچنین منازل و ساختمانهای مسکونی را در مناطق شرقی شهر غزه تخریب کردند. همزمان با این حملات مدیرکل وزارت بهداشت غزه از بحران شدید دارو در این منطقه خبر داد و گفت بیش از ۵۲ درصد داروها و ۵۹ درصد ملزومات پزشکی نایاب شده و مردم حتی به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.