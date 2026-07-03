سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: با پیوستن دو فرودگاه بندرعباس و بوشهر به مدار پروازی، صد درصد فرودگاه‌های کشور در آمادگی کامل برای پرواز هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دهقان از برنامه ریزی برای استفاده حداکثری ظرفیت برای پذیرش پروازهای VIP و داخلی به دو فرودگاه مهرآباد و مشهد خبر داد و گفت: تجهیزات لازم در حوزه عملیات هوانوردی برای میزبانی از پروازها در نظرگرفته شده و طرح ‌های پروازی نیز بازنگری شده است.

سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت :شرکت فرودگاه‌ها با تشکیل سه قرارگاه عملیاتی، نظارتی و مدیریت اپرون در فرودگاه مهرآباد، در آمادگی کامل برای استقبال از میهمانان و پروازهای VIP مراسم تشییع پیکر قائد شهید به سر می‌برد.

وی افزود : امروز از تمام ظرفیت فرودگاه مهرآباد برای میزبانی از پروازها استفاده شده و متخصصان کنترل ترافیک هوایی و الکترونیک هواپیمایی در ارائه سرویس‌های هوانوردی پای کار هستند.