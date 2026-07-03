صد و بیست و چهارمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، در ادامه حرکت خروشان و پرشور مردمی که از نخستین شب تا کنون، پای آرمان‌های انقلاب و نظام ایستاده‌اند، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صد و بیست و چهارمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، بار دیگر صحنه‌ای از اتحاد، غیرت و وفاداری به نظام و رهبری را رقم زد.

مردم ایلام، زن و مرد، پیر و جوان، از اقشار مختلف، با حضور پرشور خود در میدان، نشان دادند که خستگی و تهدید‌ها هیچ تأثیری بر اراده آنان ندارد.

این حضور مستمر و بی‌وقفه در طول ۱۲۴ شب، پیامی روشن برای دشمنان داشت: ملت ایران همچنان بیدار و هوشیار است و هیچ قدرتی نمی‌تواند آنان را از مسیر انقلاب و آرمان‌هایشان جدا کند.

۱۲۴ شب حضور در میدان، یعنی ملتی که هرگز از پای نمی‌نشیند و برای آینده‌ای روشن و عزتمند، همواره در صحنه است.