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صد و بیست و چهارمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، در ادامه حرکت خروشان و پرشور مردمی که از نخستین شب تا کنون، پای آرمانهای انقلاب و نظام ایستادهاند، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صد و بیست و چهارمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، بار دیگر صحنهای از اتحاد، غیرت و وفاداری به نظام و رهبری را رقم زد.
مردم ایلام، زن و مرد، پیر و جوان، از اقشار مختلف، با حضور پرشور خود در میدان، نشان دادند که خستگی و تهدیدها هیچ تأثیری بر اراده آنان ندارد.
این حضور مستمر و بیوقفه در طول ۱۲۴ شب، پیامی روشن برای دشمنان داشت: ملت ایران همچنان بیدار و هوشیار است و هیچ قدرتی نمیتواند آنان را از مسیر انقلاب و آرمانهایشان جدا کند.
۱۲۴ شب حضور در میدان، یعنی ملتی که هرگز از پای نمینشیند و برای آیندهای روشن و عزتمند، همواره در صحنه است.