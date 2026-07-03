به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آیین آغاز طرح توسعه و بازگشایی مسیر بلوار حمزه همزمان با آغاز عملیات اجرایی پروژه خط ۱۳۲ کیلو ولت تلسکوپی خواجوی کرمانی به یاد شهید محمدرضا حسن‌زاده و شهید علی اصغر امامی‌پور صبح امروز برگزار شد.

اقای حبیبی مدیر عامل برق منطقه‌ای کرمان گفت: در راستای تامین برق مرکز شهر کرمان این پروژه ۱۳۲ کیلو ولت خواجوی کرمانی تعریف شد و عملیات ساختمانی آن تکمیل و تجهیزات تامین شده و بزودی نصب خواهد شد و یک و نیم همت تا کنون برای این طرح اعتبار صرف شده است.

وی افزود:این‌پروژه دو مداره هشت و نیم کیلومتراست و امیدواریم تا قبل از پیک بار سال اینده در مدار قرار بگیرد و نیاز شهر کرمان را تامین کند.

شهردارکرمان هم گفت: ایت طرح توسعه‌ی شهری امروز کلنگ خورد و بازگشایی بولوار حمزه جنوبی را آغاز کردیم و بخش اعظم این معبر در اراضی متعلق به شرکت برق منطقه‌ای بود و با تعامل بین دو دستگاه خط ۱۳۲ کیلو ولتی خواجوی کرمانی و تعریض بولوار حمزه اغاز شد و برای بولوار حمزه حدود ۲۰ میلیارد تومان فعلا هزینه شده است..