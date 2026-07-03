به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این گزارش، مراکز داده پشتیبان هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ سالانه حدود ۹۴۵ تراوات ساعت برق مصرف خواهند کرد؛ رقمی که فشار قابل توجهی بر منابع انرژی جهان وارد می‌کند.

در این گزارش همچنین آمده است ردپای آبی این مراکز تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به ۹.۳ تریلیون لیتر برسد؛ مقداری معادل نیاز سالانه آب خانگی یک میلیارد نفر. سازمان ملل اعلام کرد مراکز داده جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۴۸ تراوات ساعت برق مصرف کرده‌اند و اگر این مراکز یک کشور بودند، یازدهمین مصرف کننده بزرگ برق جهان به شمار می‌رفتند.