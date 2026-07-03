صد و بیست و چهارمین تجمع حماسی مردم همیشه در صحنه در سراسر استان همراه با مراسم عزاداری دهه دوم محرم در میدان برگزار شد.

صد و بیست و چهارمین تجمع حماسی مردم استان

صد و بیست و چهارمین تجمع حماسی مردم استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در یکصد و بیست و چهارمین شب میدان داری ،مردم حماسه آفرین استان اصفهان در تجمعات شبانه با حال و هوای وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنان پرشور ادامه دارد.

عزاداران سوگ رهبر شهید انقلاب و حضرت سید الشهدا (ع) در میادین و خیابان های شهر گردهم آمدند و بار دیگر بر خونخواهی امام شهید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی سوم ایستادگی کردند.

مردم غیور سراسر استان اصفهان ، در تجمعات خود با یاد و خاطره امام شهبد خود به استقبال از آئین های وداع و تشییع آقای شهید ایران می روند.

حجت الاسلام سیدمحمدعلی موسوی امام جمعه درچه در این تجمع گفت: علت محیوبیت ولی امر مسلمین جهان در قلوب ملت ، خدمات بسیار بالای ایشان در قبل از انقلاب ، حین انقلاب و دورالن پس از انقلاب اسلامی در زمینه های گوناگون به مردم بوده است.

حسینلی حاجی دلیگانی نماینده مزدم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی هم در اجتماع گفت: دینا خواهد دید که این ملت مبعوث شده ایران در مراسم تشییع امام شهید خود مراسمی تاریخی را در سطح جهان رقم خواهند زد .