وظیفه همگان، پاسداری از مکتب، آرمان‌های امام شهید و وحدت ملی تا ظهور امام زمان (عج) است.

حفظ آرمان‌های امام شهید و وحدت ملی، وظیفه همگانی

حفظ آرمان‌های امام شهید و وحدت ملی، وظیفه همگانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام جمعه اراک در خطبه‌های این هفته با تأکید بر ضرورت حفظ آرمان‌های «امام شهید» گفت: همان‌گونه که رهبر شهید پس از شهادت فرماندهان عالی‌رتبه در جنگ ۱۲ روزه بر ادامه راه، اهداف و برنامه‌ها تأکید کردند، امروز نیز باید با قدرت از مکتب و آرمان‌های انقلاب پاسداری کنیم.

آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی افزود: جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، رهبر عزیز، خون شهیدان، رهنمود‌های امام شهید، نیرو‌های مسلح و فرماندهان، امانت‌هایی در دست ملت هستند که باید از آنها صیانت کرده و به صاحب اصلی آن، حضرت امام زمان (عج)، سپرده شوند.

امام جمعه اراک با اشاره به بیش از ۴۰ سال رهبری رهبر شهید، گفت: ایشان در عرصه‌های داخلی، خارجی، منطقه‌ای، تقویت نظام اسلامی، استقلال کشور و تربیت نیرو‌های کارآمد نقش‌آفرینی کردند و امروز حفظ این دستاورد‌ها وظیفه همگان است.

آیت الله دری‌نجف‌آبادی، حفظ وحدت و انسجام ملی را از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر شهید برشمرد و گفت: همه اقوام و گروه‌ها باید در کنار یکدیگر از وحدت ملی و نیرو‌های مسلح حمایت کنند.

او همچنین بر اجرای کامل ۱۴ بند تفاهم‌نامه تأکید کرد و افزود: تنگه هرمز حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و آمریکا حق دخالت در این موضوع را ندارد، همچنین رژیم صهیونیستی باید جنوب لبنان را تخلیه کند.

امام جمعه اراک با تأکید بر آمادگی دائمی نیرو‌های مسلح گفت: مراسم تشییع رهبر شهید نباید موجب غفلت از مأموریت‌های دفاعی شود و نیرو‌های مسلح باید همواره آماده باشند.

او همچنین از دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها خواست با همکاری یکدیگر برای کاهش مشکلات معیشتی مردم و جلوگیری از افزایش هزینه‌های زندگی تلاش کنند.

آیت الله دری‌نجف‌آبادی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر توسعه علمی، فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: پیشرفت در حوزه علم، دانشگاه، بهداشت و سایر حوزه‌ها و تربیت نخبگان باید با قدرت ادامه یابد.

او با اشاره به هفته قوه قضائیه، مبارزه با مواد مخدر و فساد را از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی دانست و از مردم خواست با حضور گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید، قدردان خدمات و مجاهدت‌های ایشان باشند.