سازمان بهداشت عمومی فرانسه اعلام کرد: همزمان با موج گرما، دو هزار و ۲۵ مورد مرگ بیشتر از حد انتظار در این کشور ثبت شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ موج گرما در فرانسه حدود ۱۱ روز ادامه داشت و دمای هوا در بسیاری از مناطق از ۴۰ درجه سانتی گراد فراتر رفت. در اسپانیا نیز بیش از هزار نفر بر اثر گرمای شدید جان خود را از دست دادند.

آژانس ملی هواشناسی اسپانیا اعلام کرد ژوئن سال جاری میلادی، پس از سال ۲۰۲۵، دومین ماه ژوئن گرم در تاریخ ثبت شده این کشور بوده است. مقام‌های بلژیک از ثبت حدود هزار و ۲۰۰ مورد مرگ مازاد خبر دادند و در هلند نیز موج گرما عامل حدود ۴۸۰ مورد مرگ مازاد برآورد شده است.

رویترز گزارش داد کارشناسان، موج گرمای ژوئن را شدیدترین موج گرمای ثبت شده در اروپا توصیف کرده‌اند؛ موجی که علاوه بر افزایش تلفات، موجب اختلال در تولید برق، آسیب به زیرساخت‌ها و فشار بر نظام‌های بهداشتی کشور‌های مختلف اروپایی شده است.