

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان و در بخش دو نفره این مسابقات تیم یاسمن یزدانی و هانا سلطانی با برتری مقابل تیم الهه ظفرخواه و آیلین محمدیان فر بر سکوی نخست تکیه زد

همچنین در بخش انفرادی، هانا سلطانی از سد فائزه عرفان منش گذشت و یاسمن یزدانی، کیمیا ثاقب تهرانی را شکست داد تا دیدار پایانی بین سلطانی و یزدانی برگزار شود. در دیدار فینال یاسمن یزدانی با غلبه بر هانا سلطانی عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرد تا بر سکوی نخست تکیه بزند.

این رویداد، دومین رقابت ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان در سال جاری بود که در مجموعه تنیس آسایش برگزار شد. دوره نخست این مسابقات با حضور ۱۰۶ تنیسور از ۵ تا ۱۳ خرداد در آکادمی تنیس بابک برگزار شد که با استقبال خوب شرکت کنندگان همراه بود و دومین دوره نیز با جایزه ۱۲۵ میلیون تومانی و کسب ۱۰۰۰ امتیاز با حضور ۸۳ تنیسور در ساری برگزار شد.

سرداوری این رقابت‌ها بر عهده الهه ربیعی سرداور نشان سفید کشورمان و مدیریت آن با هانیه نوری بود.