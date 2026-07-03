توکل به خدا، اعتماد به مردم، عقلانیت در تصمیم‌گیری، امیدآفرینی، جوان‌باوری و ساده‌زیستی از برجسته‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید بود که می‌تواند الگویی ماندگار برای مسئولان و نسل جوان باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امام جمعه موقت زاهدان: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید، توکل و اعتماد کامل به خداوند بود؛ باوری که سبب می‌شد در سخت‌ترین میدان‌ها با آرامش، اطمینان و بدون هراس از فشار‌ها و تهدید‌ها حضور یابد.

حجت‌الاسلام سیدخلیل حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان، گفت: رهبر شهید یقین داشت حرکت در مسیر الهی با نصرت خداوند همراه است و همین اعتقاد، قدرت ایستادگی در برابر دشواری‌ها را به ایشان بخشیده بود.

وی مردم‌باوری را از دیگر ویژگی‌های ممتاز رهبر شهید برشمرد و گفت: ایشان به مردم اعتماد داشت و همواره بر نقش تعیین‌کننده آنان در پیشبرد اهداف نظام اسلامی تأکید می‌کرد و باور داشت که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، از انقلاب و آرمان‌های خود دفاع خواهند کرد.

خطیب نماز جمعه زاهدان با اشاره به شخصیت علمی و مدیریتی رهبر شهید بیان کرد: تصمیم‌های ایشان بر پایه علم، اجتهاد، شناخت دقیق شرایط، محاسبات عقلانی و عمل به وظیفه الهی اتخاذ می‌شد و هیچ‌گاه تحت تأثیر فضای احساسی یا هیجانات سیاسی قرار نمی‌گرفت.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: ثبات در مواضع از ویژگی‌های کم‌نظیر رهبر شهید بود؛ به‌گونه‌ای که در طول سال‌های مسئولیت، بر اصول و مبانی خود استوار ماند و مسیر فکری و سیاسی ایشان هیچ‌گاه دستخوش تغییر و تزلزل نشد.

وی امیدآفرینی را از دیگر شاخصه‌های شخصیتی رهبر شهید عنوان کرد و افزود: ایشان حتی در دشوارترین شرایط با سخنان و رهنمود‌های خود آرامش را به جامعه بازمی‌گرداند و با تکیه بر وعده‌های الهی، روحیه امید را در میان مردم تقویت می‌کرد.

امام جمعه موقت زاهدان با تأکید بر نگاه ویژه رهبر شهید به جوانان تصریح کرد: ایشان جوانان را سرمایه و ثروت واقعی کشور می‌دانست و همواره بر اعتماد به این قشر و استفاده از توان و ظرفیت آنان در اداره کشور تأکید داشت.

وی با اشاره به سبک زندگی رهبر شهید اظهار کرد: ساده‌زیستی، رعایت دقیق بیت‌المال و پرهیز از هرگونه بهره‌گیری شخصی از امکانات عمومی از ویژگی‌های عملی ایشان بود و سیره زندگی این شخصیت برجسته، برگرفته از سیره امیرالمؤمنین (ع) و آموزه‌های اسلامی به شمار می‌رفت.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان برخی خاطرات از زندگی رهبر شهید و خانواده ایشان، این موارد را نشانه‌ای از اهتمام ایشان به رعایت بیت‌المال، قناعت و زندگی به دور از تشریفات دانست و افزود: بسیاری از ابعاد این سبک زندگی پس از شهادت ایشان بیش از گذشته برای مردم آشکار شد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید ویژگی‌هایی همچون توکل، عقلانیت، مردم‌باوری، امیدآفرینی، اعتماد به جوانان و ساده‌زیستی را به عنوان راهبرد مدیریتی مورد توجه قرار دهند و از سیره رهبر شهید در اداره امور کشور الگو بگیرند.

آمریکا بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر است

امام جمعه موقت زاهدان، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا باید در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی، از فعالیت‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری مسئولان تا رفتار‌های روزمره مردم، مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به دوازدهم تیرماه، سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران و شهادت ۲۹۰ سرنشین آن، این حادثه را نمادی از نقض آشکار حقوق بشر از سوی آمریکا دانست و افزود: کارنامه این کشور مملو از جنگ‌ها، مداخلات نظامی و جنایت علیه ملت‌های مختلف جهان است.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، عنوان کرد: حمایت همه‌جانبه آمریکا از جنایت‌های رژیم صهیونیستی، بار دیگر ماهیت واقعی سیاست‌های این کشور را برای افکار عمومی جهان آشکار کرده است.

وی با اشاره به روند مذاکرات، بر ضرورت هوشیاری مسئولان در برابر سیاست‌های آمریکا تأکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران باید با حفظ عزت، اقتدار و منافع ملی، در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا ایستادگی کند.

امام جمعه موقت زاهدان با اشاره بر جایگاه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ حقی برای دخالت بیگانگان در این منطقه قائل نیست و امنیت این آبراه راهبردی باید با همکاری کشور‌های منطقه تأمین شود.

وی ادامه داد: ملت ایران برای دستیابی به عزت، استقلال و اقتدار، بهای سنگینی پرداخته و خون هزاران شهید در این مسیر تقدیم شده است؛ از این رو هرگز از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید عقب‌نشینی نخواهد کرد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به سالروز حرکت اسرای کربلا از کوفه به شام، این رویداد را از تلخ‌ترین مقاطع تاریخ اسلام دانست و بر ضرورت تبیین ابعاد نهضت عاشورا برای نسل جوان تأکید کرد.

وی، با تبریک روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، از تلاش شهرداران و دهیاران قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر به ارتقای خدمات شهری، بهبود وضعیت آسفالت معابر، نظافت و جمع‌آوری پسماندها، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار شد.

امام جمعه موقت زاهدان با گرامیداشت سالروز کشف کودتای نوژه و روز ادبیات کودک و نوجوان، بر اهمیت حفظ هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان و توجه بیشتر نویسندگان و هنرمندان به تولید آثار فاخر برای نسل کودک و نوجوان تأکید کرد.