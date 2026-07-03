رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: شهادت رهبر معظم انقلاب و خانواده ایشان، کربلایی نوین و عاشورایی جهانی را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعیدرضا عاملی رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در گفت‌وگویی تفصیلی، با تحلیل ابعاد شهادت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره) و تأثیر آن بر افکار عمومی و بیداری جهانی، این واقعه را «کربلایی نوین و عاشورایی جهانی» توصیف کرد و بر ضرورت تداوم مسیر تمدن‌سازی اسلامی تأکید نمود.

عاملی با اشاره به فضای حاکم بر افکار عمومی گفت: «نحوه شهادت ایشان که با شهادت دختر، عروس، نوه و دامادشان همراه بود و در همان ایام، شهادت ۱۶۰ کودک معصوم و مظلوم در میناب را شاهد بودیم، یک صحنه کربلاگونه را رقم زد.»

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: «این فضا موجب نوعی "بعثت" و مبعوث شدن برای همه عدالت‌خواهان جهان شد؛ بعثتی که تحت تأثیر شهدا شکل می‌گیرد و دامنه آن در سطحی وسیع‌تر و در امتداد نزدیک به ۱۴ قرن تاریخ تشیع و عدالت‌خواهی اسلامی گسترش پیدا می‌کند.»

رئیس شورای تحول علوم انسانی با یادآوری بیانات رهبر شهید گفت: «ایشان می‌فرمودند "ما پرچم عدالت و معنویت را بلند کردیم و نظام سلطه پرچم مادی‌گرایی را". جبهه عدالت‌خواهی و معنویت‌گرایی در برابر جبهه ظلم، سلطه، زورگویی و چپاول اموال دیگران قرار دارد.»

عاملی با اشاره به خیزش‌های اخیر در سطح جهان گفت: «این خیزش‌ها برخاسته از همان جامعه بزرگ عدالت‌خواهی و معنویت‌گرایی است که ذیل پرچم امامین انقلاب شکل گرفته است.»

عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نامه‌های رهبر شهید به جوانان اروپا و آمریکا تأکید کرد: «این نامه‌ها یک تفکر و مکتب فکری برای تغییر وضعیت جهان بود. ایشان تأکید کردند که شما با دولت‌هایتان تفاوت دارید؛ دولت‌هایتان گرفتار عصبیت سیاسی شده‌اند.»

عاملی با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر رهبری گفت: «اگر امروز توفیقی برای ما حاصل شده، محصول پیوند عمیق امت و امام بوده است. امت و امام هر جا با هم گره خوردند، ظرفیت والا ایجاد کردند و هر جا از هم جدا شدند، وقایع تلخ تاریخ رقم خورد.»

رئیس شورای تحول علوم انسانی با تحلیل اهداف دشمن تأکید کرد: «دشمن بلافاصله بعد از شکست خوردن در جنگ نظامی، دوباره جنگ شناختی را فعال کرد. آنها به دنبال بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به دولت، سرداران بزرگ نظامی و الگوی تفکر تمدن اسلامی هستند.»

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در تبیین راهکار مقابله با جنگ ترکیبی گفت: «آنچه طی ۳۷ سال رهبری امام شهید و در سیره امام خمینی (ره) شکل گرفته، دانش عمیق "استعمارشناسی"، "استعمارزدایی" و "مبارزه در مقابل حیله‌های استعمار" است.»

عاملی با ترسیم مسیر رسیدن به تمدن نوین اسلامی گفت: «برای رسیدن به این هدف، باید یک سیستم نظام‌مند ایجاد کنیم که از دوره پیش از دبستان تا آموزش عالی را در بر بگیرد. محوری‌ترین بنیان‌ها "علم" و "ایمان" هستند؛ العلم سلطان و ایمان جهت‌دهنده علم در مسیر ساخت جامعه تمدنی.»

رئیس شورای تحول علوم انسانی در پایان ابراز امیدواری کرد: «ما شاهد این واقعیت باشیم که آفتاب تمدن نوین از شرق بلند بشود و بتواند آثار و برکات بسیار زیادی را برای همه مردم جهان فراهم کند.»