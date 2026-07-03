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استاندار گیلان گفت: با مشارکت گسترده مردم و هماهنگی دستگاههای اجرایی، هزاران نفر از اقشار مختلف استان در قالب کاروانهای سازماندهیشده برای حضور در این مراسم باشکوه به تهران اعزام خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، هادی حقشناس در سخنرانی پیش از خطبههای نماز عبادی ـ سیاسی جمعه رشت در مصلای حضرت امام خمینی (ره) این شهر، با اشاره به تقارن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با آیینهای بزرگداشت رهبر شهید، گفت: نهضت عاشورا تنها به روز دهم محرم محدود نیست، بلکه از آغاز حرکت امام حسین (ع) از مدینه تا واقعه کربلا، سراسر درس عزت، آزادگی، ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم است و همین فرهنگ امروز الهامبخش ملت ایران و جبهه مقاومت به شمار میرود.
اعزام هزاران گیلانی به آیین بدرقه آقای شهید ایران
حقشناس با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای حضور مردم استان در آیین بزرگداشت و تشییع رهبر شهید، گفت: با همدلی و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلابی و گروههای مردمی، مقدمات اعزام گسترده مردم گیلان فراهم شده است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل استان برای اعزام زائران به مراسم وداع و تشییع شهید قائد امت اظهار کرد: هزاران نفر از مردم گیلان با استفاده از ۱۶۸ دستگاه اتوبوس به تهران اعزام خواهند شد تا در این مراسم تاریخی حضور یابند.
استاندار گیلان با تأکید بر مردمی بودن این حضور افزود: وظیفه دستگاههای اجرایی، پشتیبانی، هماهنگی و فراهم کردن زیرساختهای لازم است و اصل این حضور، جلوهای از عشق، وفاداری و ارادت مردم گیلان به آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و رهبر شهید خواهد بود.
حقشناس در پایان با دعوت از مردم برای حضور پرشور در این آیین، تصریح کرد: حضور گسترده ملت ایران در مراسم بدرقه رهبر شهید، پیام روشنی از وحدت، انسجام ملی، استمرار راه شهدا و پایبندی ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی به جهانیان مخابره خواهد کرد.
وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی در تمامی سالهای مبارزه و مسئولیت، از آرمانهای انقلاب اسلامی فاصله نگرفت، افزود: ممکن است تاکتیکها و شیوههای اجرایی در مقاطع مختلف تغییر کند، اما راهبرد جمهوری اسلامی ایران در صیانت از استقلال کشور، مقابله با نظام سلطه و دفاع از عزت ملت ایران همواره ثابت و تغییرناپذیر بوده است.
اقتدار دفاعی، ماندگارترین میراث امام مجاهد شهید
استاندار گیلان با اشاره به اهداف دشمن از تجاوز اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: برخلاف آنچه در تبلیغات رسانهای عنوان میشد، هدف اصلی دشمن صرفاً موضوع هستهای نبود، بلکه آنان به دنبال تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بازگرداندن کشور به شرایط پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بودند.
حقشناس با تأکید بر اینکه مهمترین میراث رهبر شهید، ایجاد قدرت بازدارندگی و اقتدار دفاعی کشور است، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به سطحی از توان دفاعی دست یافته که دشمن را از تحقق اهداف خود مأیوس کرده و این دستاورد، نتیجه سالها مجاهدت، تدبیر، آیندهنگری رهبر شهید و تلاش شبانهروزی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: امنیت، استقلال و اقتدار امروز کشور بر پایه اتکا به ظرفیتهای داخلی و تقویت توان دفاعی شکل گرفته است؛ مسیری که با هدایتهای رهبر شهید ترسیم شد و اکنون به یکی از مهمترین سرمایههای راهبردی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
استاندار گیلان با بیان اینکه ابعاد خدمات و نقش تاریخی رهبر شهید به مرور زمان بیش از پیش آشکار خواهد شد، خاطرنشان کرد: همانگونه که درباره بسیاری از شخصیتهای بزرگ تاریخ، گذر زمان امکان قضاوت دقیقتر را فراهم کرده است، درباره میراث ارزشمند رهبر شهید نیز آیندگان بهتر خواهند توانست عظمت خدمات و آثار ماندگار ایشان را تبیین کنند.