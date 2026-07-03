آمریکا شیطان بزرگ و بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر درجهان است

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به هفته حقوق بشر آمریکایی، گفت: آمریکا شیطان بزرگ و بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر در جهان است که جنایات زیادی علیه ملت ایران مرتکب شده است.