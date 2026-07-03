بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام سیدغلامرضا هاشمی در خطبههای نماز جمعه این هفته به پیام ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: اقامه حق، اصلاح امت و مبارزه با ظلم وظایفی است که امام حسین و یارانش در کربلا پیگیری میکردند و برای آن به شهادت رسیدند و انقلاب ما هم که امتداد استمرار عاشورا و کربلاست باید این مبانی را در خود بگنجاند و عملی کند.
وی افزود: ایشان پیام عاشورا را فرا تاریخی و جهانی دانستند و خون سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین را راه حیات بخش جامعه انسانی و جامعه اسلامی معرفی و انقلاب اسلامی را شعبهای از عاشورا تعبیر کردند که باید همواره در مسیر تحقق اهداف عاشورای ابی عبدالله حرکت کند.
خطیب نمازجمعه بوشهر تصریح کرد: عدالت نقطه اشتراک قیام حسینی و انقلاب اسلامی ایران است و رسالت قوه قضائیه هم در این راستا بسیار خطیر و مهم و ارزشمند برای بسط و گسترش عدالت در همه ابعاد در جامعه اسلامی است و به همین مناسبت هم هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام شده که از ششم تا دوازدهم تیر رهبر شهید ما که این روزها ایام وداع و تشییع پیکر مطهر این ایشان است در جملهای فرمودند ادعای حقوق بشر آمریکا دروغ بزرگی است که باید افشا شود.
وی با بیان اینکه سنگ بنای شکلگیری آمریکای کنونی هم بر اساس نقض حقوق بشر بوده است، یادآور شد: رهبر شهید هم فرمودند آمریکاییها به دروغ ادعای حقوق بشری میکنند، اما بیشترین و بدترین ناقضان حقوق بشر در جامعه بشری خود آمریکاست، زیرا سنگ بنای شکل گیری آمریکای کنونی بر خون ۱۱۲ میلیون سرخپوست بومی آمریکا بنا شده و با بردهبرداری و برده داری پانزده میلیون نفر این جنایات را رو کردند تا آمریکا ایجاد شود و حالا این آمریکا داعیه حقوق بشر دارد.
حجتالاسلام هاشمی اظهار کرد: آمریکا شیطان بزرگ و طاغوت اعظم است بعضیها میخواهند میان نتانیاهو و ترامپ تفاوت قائل شوند و تظاهرکنند ترامپ خوب است در حالی که امام راحل به ما یاد داد که هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنیم، زیرا شیطان بزرگ و شیطان اعظم عالم آمریکاست و نتانیاهو سگ زنجیری آنهاست.
وی یادآور شد: رژیم صهیونیستی و اسرائیل کنونی یک پادگان آمریکایی است. مگر میشود بدون چراغ سبز ترامپ و آمریکا، رژیم صهیونیستی جنایتی بکند و تا کنون نیز نشان داده شده و در جنگ اخیر هم برای همه این مسئله اثبات شده است که هر جنایتی رژیم صهیونیستی میکند در این جنایت آمریکای جنایتکار شریک است. یا با دستور مستقیم یا غیرمستقیم یا حداقل سکوت رژیم آمریکا در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی.
امام جمعه موقت بوشهر گفت: وقتی هفته حقوق بشر آمریکایی (ششم تا دوازده تیر) اعلام میشود، چون در این برهه از زمان چند جنایت درشت و بزرگ آمریکا نسبت به ملت ما فقط انجام شده است. سو قصد نافرجام به امام خامنهای در تیر ۱۳۶۰ که به خواست خداوند ایشان زنده ماندند و ۳۷ سال رهبری و زعامت نظام جمهوری اسلامی را عهده دار شدند.
وی ادامه داد: دوم بمبگذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفت تیر سال ۱۳۶۰ که منجر به شهادت شهید مظلوم شهید بهشتی و یاران انقلاب شد. بمباران شیمیایی سردشت از سوی هواپیماهای جنگی رژیم بعثی عراق با حمایت و با تایید آمریکای جنایتکار و مسئله دیگر شلیک از ناو آمریکایی در خلیج فارس به هواپیمای مسافربری که حدود ۳۰۰ نفر مظلومانه کشته شدند و به شهادت رسیدند. اینها حقوق بشر آمریکاییست اینها جنایات آمریکاست و ما چطور میتوانیم فراموش کنیم.
حجتالاسلام هاشمی یادآور شد: در جنگ دوازده روزه شمار زیادی از عزیزان ما را شهید کردند اماکن زیادی را ویران کردند و جنگ اخیر که رهبر عزیزتر از جان ما وفرماندهان ما را از ما گرفتند. دهها کودک مظلوم و بی گناه را به شهادت رساندند. این آمریکاست و هنوز هم به دنبال ضربه به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.
وی بیان کرد: همانطورکه رهبرشهیدمان فرمودند ایدئولوژی آمریکا با ما همخوانی ندارد جنگ ما جنگ تفکر و اندیشه و ایدئولوژی و بهانه آنها موارد هستهای و موشک است.
امام جمعه موقت بوشهر تاکید کرد: مسئولان ما باید چه پای میز مذاکره و چه در جاهای دیگر هوشیار باشند. شیطان گامهای مختلف دارد شیطان برای اغوای مردم فریب میدهد و از روشهای مختلف استفاده میکند و آمریکای جنایتکار هم همان شیطان اعظم است و اگر پای میز مذاکره مینشینند باید شرایطی را که رهبر معظم انقلاب و ولی فقیه زمانمان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای اعلام کردند را انجام دهند.
حجتالاسلام هاشمی یادآور شد: از فردا مراسم تشییع وداع و خاکسپاری رهبر معظم انقلاب آغاز خواهد شد و مردم ما چهار ماه انتظار این روز را کشیدند و خواهید دید به کوری چشم دشمنان انقلاب خصوصا رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، مراسم تشییع حضرت آقا در قم، تهران، مشهد مقدس و در عتبات عالیات با موجی از جمعیت عاشقان و دلدادگان رهبر شهید برگزار خواهد شد و چشم جهانیان را مبهوت و چشم دشمنان را کور خواهد کرد.