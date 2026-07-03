معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید گفت: هتل‌ها، مراکز سیاحتی و زیارتی و سایر امکانات وابسته به بنیاد شهید در تهران، قم و مشهد برای اسکان زائران و خانواده‌های شرکت‌کننده در مراسم آماده‌سازی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در جریان بازدید مدیران بنیاد شهید از مراحل آماده‌سازی مصلی تهران برای برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت «امام قائد شهید» و همراهانش، این حادثه را تکرار واقعه عاشورا در عصر معاصر توصیف کرد و گفت: شهادت امام قائد شهید به دست صهیونیسم و حامیان آن، بار دیگر جلوه‌ای از مظلومیت و ایثار را در تاریخ معاصر به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به حضور گسترده و حماسی مردم در آیین‌های بدرقه و تشییع، اظهار داشت: ملت شهیدپرور و آگاه ایران اسلامی بار دیگر با حضوری کم‌نظیر، صحنه‌ای ماندگار از ایثار، وفاداری و همبستگی ملی را رقم خواهند زد که بدون تردید در تاریخ به عنوان نقطه عطفی از حماسه مردمی ثبت خواهد شد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه این بنیاد در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، مسئولیت ویژه‌ای در قبال شهدا و خانواده‌های معظم آنان بر عهده دارد، افزود: بر همین اساس، طی ماه‌های گذشته شیوه‌نامه‌ها و برنامه‌های لازم تدوین و با محوریت استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی، تمهیدات مورد نیاز برای اسکان، پذیرایی و همراهی خانواده‌های شهدا و زائران پیش‌بینی شده است.

سلیمانی با اشاره به محدودیت امکان حضور همه علاقه‌مندان در مراسم‌های تهران، قم و مشهد تصریح کرد: برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران در سراسر کشور برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شده است تا امکان مشارکت معنوی آنان در این مراسم فراهم شود.

وی از راه‌اندازی پویش‌های مختلف فرهنگی و مردمی خبر داد و گفت: پویش ختم قرآن، برنامه‌های فرهنگی و هنری، آیین‌های مذهبی و فعالیت‌های مرتبط با طرح «سلام شهید» در سراسر کشور فعال شده و در بیش از ۱۹ هزار گلزار شهدا مراسم ویژه‌ای برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین از مشارکت گسترده خانواده‌های معظم شهدا در میزبانی از زائران خبر داد و افزود: بسیاری از خانواده‌های شهدا در تهران، قم و مشهد و همچنین در مسیر‌های منتهی به این شهرها، منازل خود را برای اسکان و پذیرایی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم آماده کرده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات رفاهی اظهار داشت: در مصلای بزرگ تهران، بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری سازمان اقتصادی کوثر و سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاحتی کوثر امکانات گسترده‌ای را برای پذیرایی از زائران و بدرقه‌کنندگان پیش‌بینی کرده‌اند که از جمله آن می‌توان به توزیع بیش از دو میلیون بطری آب معدنی اشاره کرد.

سلیمانی ادامه داد: ادارات کل بنیاد شهید در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی نیز تمهیدات لازم را در بخش‌های مختلف فراهم کرده‌اند و موکب‌های متعددی برای ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی به مردم در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ایجاد مراکز اسکان در مجموعه‌های وابسته به بنیاد شهید گفت: هتل‌ها، مراکز سیاحتی و زیارتی و سایر امکانات وابسته به بنیاد شهید در تهران، قم و مشهد برای اسکان زائران و خانواده‌های شرکت‌کننده در مراسم آماده‌سازی شده‌اند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ نفر از عوامل اجرایی و خادمان در آماده‌باش کامل قرار دارند، اظهار کرد: این نیرو‌ها از امشب و همزمان با آغاز مراسم، خدمات‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان را آغاز خواهند کرد.

سلیمانی همچنین از استقرار گسترده مواکب در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: بر اساس آمار موجود، ۴۷ موکب در شهر‌های تهران، قم و مشهد و بیش از ۶۷ موکب در مراکز اصلی استان‌های کشور برای خدمت‌رسانی به مردم و زائران پیش‌بینی شده است.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های مجموعه‌های مختلف بنیاد شهید، از جمله حوزه‌های فرهنگی، روابط عمومی، سازمان اقتصادی کوثر و سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاحتی کوثر، ابراز امیدواری کرد که این خدمات بتواند در مسیر ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم مقام شهدا و خانواده‌های آنان مؤثر واقع شود.