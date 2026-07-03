به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه خورزوق گفت: انتقام از خون رهبر شهید انقلاب و ولی خدا وظیفه همه است و ملت ایران در میادین خواستار انتقام خون شهدا و امام شهید هستند و دست از مطالبه خود بر نمی‌دارند.

حجت الاسلام رسول حق شناس افزود: آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب یک رفراندوم و مشروعیت بخشی برای کشور است و انسجام، اقتدار، وحدت و یکدلی مردم را به نمایش می‌گذارند.

وی گفت: تاکید امامین انقلاب بر وحدت در جامعه بوده و باید با کسانی در جایگاه مسوول کشور، با زیر سوال بردن رهبری، دو دستگی و نفاق ایجاد می‌کنند برخورد شود.

حجت الاسلام حق‌شناس گفت: امروز همه منتظر اجرای بند‌های توافقنامه هستند و هرگونه نقض آن باید برخورد قاطع و جامع را داشته باشند.

امام جمعه خورزوق افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون مستکبران و آنهایی که بیشترین جنایت رادر منطقه انجام دادند، ادعای حقوق بشر دارند در حالی که خود دشمن حقوق بشر هستند و هرچه شرارت هست زیر سر آمریکاست و باید فریاد‌های خود را به سر آمریکا بزنیم.

وی گفت: برخی در جامعه به دنبال گران فروشی هستند که باید برخورد جدی با آنها شود.