درگیری‌های مسلحانه میان نیرو‌های حکومت موقت سوریه و گروه‌های دروزی در استان سویدا، ۱۸ کشته و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس گزارش رسانه‌ها در این در گیری‌ها که در منطقه «تِلِّ الْحَدید» در غرب سُویدا جریان داشت دو نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند.

برخی رسانه‌های محلی تعداد تلفات دو طرف را ۴۰ نفر ذکر کردند. همزمان کاربران فضای مجازی از انهدام چند خودروی نظامی متعلق به نیرو‌های حکومت موقت سوریه در جریان این درگیری‌ها خبر دادند.

در خبر دیگر از سوریه، شمار تلفات انفجار روز گذشته در یک ساختمان نزدیک ساختمان دادگستری در دمشق، به ۹ کشته و ۲۱ زخمی افزایش یافت. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت انفجار یک بمب بوده است. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تحقیقات درباره ابعاد و عوامل این حادثه ادامه دارد.