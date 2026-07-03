به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نهاد‌های امنیتی رژیم صهیونیستی پهپاد‌های ایرانی را خطرناک‌ترین تهدیدنظامی برای این رژیم عنوان می‌دانند.

رای الیوم به نقل از منابع امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت: ردیابی پهپاد‌های ارتفاع‌پایین ایران در مقایسه با موشک‌های بالستیک دشوارتر است، زیرا در ارتفاعات پایین پرواز می‌کنند و می‌توانند در حین پرواز مسیر خود را تغییر دهند؛ موضوعی که زمان هشدار را به‌شدت کاهش می‌دهد.