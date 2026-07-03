براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ موکب شهدای این وزارتخانه از فردا تا دوشنبه ۱۵ تیرماه، در میدان ولیعصر (عج) آماده خدمت‌رسانی و میزبانی از عزاداران مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ همزمان با آئین بدرقه و وداع مردم با رهبر شهید انقلاب اسلامی، موکب شهدای وزارت صمت در روز‌های شنبه (۱۳ تیر) تا دوشنبه (۱۵ تیر) در میدان ولیعصر (عج) میزبان عزاداران امام شهیدمان خواهد بود.

همچنین؛ سقاخانه شهدای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصلای امام خمینی (ره) برای خدمت‌رسانی به عزاداران و عاشقان امام شهید برپاشده است.