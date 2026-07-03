دولت کانادا از برنامه ساخت یک خط لوله جدید نفت با هدف افزایش صادرات به بازار‌های آسیایی و کاهش وابستگی به بازار آمریکا خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد: دولت کانادا در نظر دارد با احداث خط لوله‌ای به طول بیش از هزار کیلومتر، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از استان آلبرتا به سواحل غربی بریتیش کلمبیا منتقل و از آنجا به بازار‌های آسیایی صادر کند.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، با اعلام این طرح گفت کشورش فرصت دارد به یک «ابرقدرت انرژی» تبدیل شود و وابستگی خود را به بازار آمریکا کاهش دهد.

در حال حاضر، کانادا حدود ۶۰ درصد نفت وارداتی آمریکا، معادل نزدیک به چهار میلیون بشکه در روز، را تأمین می‌کند.

نخست‌وزیر کانادا پیش‌تر نیز از برنامه دولت برای دو برابر کردن حجم تجارت با کشور‌های غیرآمریکایی خبر داده بود. این سیاست در شرایطی دنبال می‌شود که تنش‌های تجاری میان اتاوا و واشنگتن افزایش یافته و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار‌ها کانادا را به اعمال تعرفه‌های سنگین تهدید کرده است.