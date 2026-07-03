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خبرهایی از مناطق مختلف گیلان (۱۲ تیر ۱۴۰۵)
اخبار کوتاه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ شامل خبرهای متنوعی از چند شهرستان است.
تاکید فرماندار رشت بر بازآفرینی شهری با حفظ هویت تاریخی
سید اسماعیل میرغضنفری در نشست ستاد بازآفرینی شهری شهرستان رشت با تأکید بر اینکه حفظ اصالت بافتهای تاریخی باید در اولویت قرار گیرد گفت: با مشارکت مردم، همافزایی دستگاههای اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، باید روند بازآفرینی شهری با شتاب بیشتری انجام شود و گامهای مؤثری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان برداشته شود.
گرامیداشت یاد و خاطره شهید مهرپور دارستانی، از شهدای امنیت در رودبار
حجتالاسلام قاسمی، کارشناس مسائل فرهنگی، در نخستین سالگرد شهید سرهنگ توحید مهرپور دارستانی از شهدای امنیت در رودبار گفت: شهدا با تمام وجود خود را وقف ولایت کردند، آنان با اخلاص، جان خویش را نثار اسلام و انقلاب اسلامی کردند و امروز نیز وظیفه ما تداوم راه شهدای وطن است.
تاکید فرماندار تالش بر اقدامهای فرهنگی در راستای مبارزه با مواد مخدر
فرماندار تالش در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان گفت: ضروری است تمرکز بیشتری بر فعالیتهای فرهنگی در سطح جامعه، بهویژه در میان جوانان و نوجوانان، صورت گیرد؛ چرا که این قشر بیش از سایر گروهها نیازمند آگاهیبخشی و آموزش هستند.
ابلاغیه قضایی در پیامرسانها، تله کلاهبرداران است
رئیس پلیس فتا گیلان گفت: مردم وارد لینکهایی جعلی مانند «ابلاغیه قضایی» و «اطلاعیه فوری» نشوند، زیرا سبب دسترسی مجرمان سایبری به اطلاعات بانکی و برداشت غیرمجاز از حسابهای آنها میشود و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق پایگاه اطلاعرسانی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir و یا از طریق تماس با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.