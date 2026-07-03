زائران مراسم تشییع قائد امت از کهگیلویه و بواحمد برای اسکان و پذیرایی به مواکب و حسینیه‌های زیر مراجعه کنند.

محل اسکان، شماره تلفن موکب داران و پارکینگ خودرو‌های زائران استان در مراسم تشییع رهبر شهید ایران

محل اسکان، شماره تلفن موکب داران و پارکینگ خودرو‌های زائران استان در مراسم تشییع رهبر شهید ایران





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ستاد مراسم تشییع آقای شهید ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: هم‌استانی‌های عزیزی که از یاسوج و سایر شهرستان‌های استان برای حضور در مراسم به تهران تشریف می‌آورند، می‌توانند برای اسکان و پذیرایی به مواکب و حسینیه‌های زیر مراجعه کنند.

۱. خودروهای سبک شخصی (مردمی) شهر یاسوج (مکان ۱)

آدرس:

جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان 17 شهریور-نرسیده به میدان خراسان-خیابان شهید عجب گل

حسینیه دو طفلان حضرت زینب

خادمین مستقر در حسینیه:

– آقای بابایی: 09025907283

– آقای موسوی: 09963592366

– خانم عباسی: 09913923488

– خانم قاسم زاده: 09961774828

محل پارکینگ خودروهای سبک:

خودروهایی که برایشان مقدور است تا جلوی حسینیه‌ها و مساجد از قبل پیش‌بینی شده حضور پیدا کنند و اگر برایشان مقدور نبود، در پارکینگ ورزشگاه تختی پارک نمایند و به موکب شهرداری منطقه 14 واقع در ورزشگاه تختی مراجعه کنند.

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۲. خودروهای سبک شخصی (مردمی) شهر یاسوج (مکان ۲)

آدرس:

جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان پاسدار گمنام-قبل از اتوبان امام علی-خیابان واضحی فر-روبه روی بوستان پژوهش

حسینیه محبان شهدا

خادمین مستقر در حسینیه:

– آقای رضایی: 09920851727

– آقای صلاحی: 09172337401

– آقای عنایتی: 09932719701

– خانم منصوری: 09172786643

– خانم هوشیاری: 09941937325

– خانم حدادی: 09937819406

محل پارکینگ خودروهای سبک:

خودروهایی که برایشان مقدور است تا جلوی حسینیه‌ها و مساجد از قبل پیش‌بینی شده حضور پیدا کنند و اگر برایشان مقدور نبود، در پارکینگ ورزشگاه تختی پارک نمایند و به موکب شهرداری منطقه 14 واقع در ورزشگاه تختی مراجعه کنند.

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۳. خودروهای سبک شخصی (مردمی) شهر یاسوج (مکان ۳)

آدرس:

جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان 17 شهریور-نرسیده به میدان خراسان-خیابان شهید عجب گل-خیابان جنگرود

مسجد محبین زهرا

خادمین مستقر در مسجد:

– آقای علیزاده: 09217610019

– آقای دهقان: 09932609509

– خانم آئین پرست: 09175175012

– خانم قیطاسی: 09168723195

محل پارکینگ خودروهای سبک:

خودروهایی که برایشان مقدور است تا جلوی حسینیه‌ها و مساجد از قبل پیش‌بینی شده حضور پیدا کنند و اگر برایشان مقدور نبود، در پارکینگ ورزشگاه تختی پارک نمایند و به موکب شهرداری منطقه 14 واقع در ورزشگاه تختی مراجعه کنند.

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۴. خودروهای سبک شخصی (مردمی) شهرهای دهدشت، چرام، بهمئی و لنده

مسجد شهید بهشتی (اسکان برادران)

آدرس:

جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان پاسدار گمنام-خیابان نبر شمالی-میدان نبرد

خادمین مستقر در مسجد:

– آقای چراغی: 09921752549

– آقای دانشی: 09369417324

حسینیه سید الشهدا (اسکان خواهران)

آدرس:

جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- انتهای خیابان افراسیابی-جنب درمانگاه نارون

خادمین مستقر در حسینیه:

– خانم دانائی: 09178421618

– خانم رستگار: 09174220235

محل پارکینگ خودروهای سبک:

خودروهایی که برایشان مقدور است تا جلوی حسینیه‌ها و مساجد از قبل پیش‌بینی شده حضور پیدا کنند و اگر برایشان مقدور نبود، در پارکینگ ورزشگاه تختی پارک نمایند و به موکب شهرداری منطقه 14 واقع در ورزشگاه تختی مراجعه کنند.

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۵. خودروهای سبک شخصی (مردمی) شهرهای باشت و گچساران

مسجد صاحب الزمان (اسکان برادران)

آدرس:

جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان پاسدار گمنام-خیابان صاحب الزمان

خادم مستقر در مسجد:

– آقای کمائی: 09176634910

حسینیه امام ای ها (اسکان خواهران)

آدرس:

جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان پاسدار گمنام-جنب ساختمان شهرداری ناحیه ۲

خادمین مستقر در حسینیه:

– خانم دست افکن: 09179872186

– خانم اسدی: 09179872087

محل پارکینگ خودروهای سبک:

خودروهایی که برایشان مقدور است تا جلوی حسینیه‌ها و مساجد از قبل پیش‌بینی شده حضور پیدا کنند و اگر برایشان مقدور نبود، در پارکینگ ورزشگاه تختی پارک نمایند و به موکب شهرداری منطقه 14 واقع در ورزشگاه تختی مراجعه کنند.

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۶. خودروهای سبک شخصی (مردمی) شهرهای مارگون، دنا و عشایر

مسجد مسلم ابن عقیل (اسکان برادران)

آدرس:

جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان نبرد شمالی کوچه شیردم

خادم مستقر در مسجد:

– آقای ارمغانی: 09179402765

حسینیه مکتب الصادق (اسکان خواهران)

آدرس:

جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان نبرد شمالی کوچه شهید اسماعیلی

خادم مستقر در حسینیه:

– خانم پسنده: 09175439220

محل پارکینگ خودروهای سبک: