محل اسکان، شماره تلفن موکب داران و پارکینگ خودروهای زائران استان در مراسم تشییع رهبر شهید ایران
زائران مراسم تشییع قائد امت از کهگیلویه و بواحمد برای اسکان و پذیرایی به مواکب و حسینیههای زیر مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ستاد مراسم تشییع آقای شهید ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: هماستانیهای عزیزی که از یاسوج و سایر شهرستانهای استان برای حضور در مراسم به تهران تشریف میآورند، میتوانند برای اسکان و پذیرایی به مواکب و حسینیههای زیر مراجعه کنند.
۱. خودروهای سبک شخصی (مردمی) شهر یاسوج (مکان ۱)
آدرس:
جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان 17 شهریور-نرسیده به میدان خراسان-خیابان شهید عجب گل
حسینیه دو طفلان حضرت زینب
خادمین مستقر در حسینیه:
– آقای بابایی: 09025907283
– آقای موسوی: 09963592366
– خانم عباسی: 09913923488
– خانم قاسم زاده: 09961774828
محل پارکینگ خودروهای سبک:
خودروهایی که برایشان مقدور است تا جلوی حسینیهها و مساجد از قبل پیشبینی شده حضور پیدا کنند و اگر برایشان مقدور نبود، در پارکینگ ورزشگاه تختی پارک نمایند و به موکب شهرداری منطقه 14 واقع در ورزشگاه تختی مراجعه کنند.
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۲. خودروهای سبک شخصی (مردمی) شهر یاسوج (مکان ۲)
آدرس:
جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان پاسدار گمنام-قبل از اتوبان امام علی-خیابان واضحی فر-روبه روی بوستان پژوهش
حسینیه محبان شهدا
خادمین مستقر در حسینیه:
– آقای رضایی: 09920851727
– آقای صلاحی: 09172337401
– آقای عنایتی: 09932719701
– خانم منصوری: 09172786643
– خانم هوشیاری: 09941937325
– خانم حدادی: 09937819406
محل پارکینگ خودروهای سبک:
خودروهایی که برایشان مقدور است تا جلوی حسینیهها و مساجد از قبل پیشبینی شده حضور پیدا کنند و اگر برایشان مقدور نبود، در پارکینگ ورزشگاه تختی پارک نمایند و به موکب شهرداری منطقه 14 واقع در ورزشگاه تختی مراجعه کنند.
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۳. خودروهای سبک شخصی (مردمی) شهر یاسوج (مکان ۳)
آدرس:
جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان 17 شهریور-نرسیده به میدان خراسان-خیابان شهید عجب گل-خیابان جنگرود
مسجد محبین زهرا
خادمین مستقر در مسجد:
– آقای علیزاده: 09217610019
– آقای دهقان: 09932609509
– خانم آئین پرست: 09175175012
– خانم قیطاسی: 09168723195
محل پارکینگ خودروهای سبک:
خودروهایی که برایشان مقدور است تا جلوی حسینیهها و مساجد از قبل پیشبینی شده حضور پیدا کنند و اگر برایشان مقدور نبود، در پارکینگ ورزشگاه تختی پارک نمایند و به موکب شهرداری منطقه 14 واقع در ورزشگاه تختی مراجعه کنند.
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۴. خودروهای سبک شخصی (مردمی) شهرهای دهدشت، چرام، بهمئی و لنده
مسجد شهید بهشتی (اسکان برادران)
آدرس:
جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان پاسدار گمنام-خیابان نبر شمالی-میدان نبرد
خادمین مستقر در مسجد:
– آقای چراغی: 09921752549
– آقای دانشی: 09369417324
حسینیه سید الشهدا (اسکان خواهران)
آدرس:
جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- انتهای خیابان افراسیابی-جنب درمانگاه نارون
خادمین مستقر در حسینیه:
– خانم دانائی: 09178421618
– خانم رستگار: 09174220235
محل پارکینگ خودروهای سبک:
خودروهایی که برایشان مقدور است تا جلوی حسینیهها و مساجد از قبل پیشبینی شده حضور پیدا کنند و اگر برایشان مقدور نبود، در پارکینگ ورزشگاه تختی پارک نمایند و به موکب شهرداری منطقه 14 واقع در ورزشگاه تختی مراجعه کنند.
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۵. خودروهای سبک شخصی (مردمی) شهرهای باشت و گچساران
مسجد صاحب الزمان (اسکان برادران)
آدرس:
جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان پاسدار گمنام-خیابان صاحب الزمان
خادم مستقر در مسجد:
– آقای کمائی: 09176634910
حسینیه امام ای ها (اسکان خواهران)
آدرس:
جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان پاسدار گمنام-جنب ساختمان شهرداری ناحیه ۲
خادمین مستقر در حسینیه:
– خانم دست افکن: 09179872186
– خانم اسدی: 09179872087
محل پارکینگ خودروهای سبک:
خودروهایی که برایشان مقدور است تا جلوی حسینیهها و مساجد از قبل پیشبینی شده حضور پیدا کنند و اگر برایشان مقدور نبود، در پارکینگ ورزشگاه تختی پارک نمایند و به موکب شهرداری منطقه 14 واقع در ورزشگاه تختی مراجعه کنند.
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۶. خودروهای سبک شخصی (مردمی) شهرهای مارگون، دنا و عشایر
مسجد مسلم ابن عقیل (اسکان برادران)
آدرس:
جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان نبرد شمالی کوچه شیردم
خادم مستقر در مسجد:
– آقای ارمغانی: 09179402765
حسینیه مکتب الصادق (اسکان خواهران)
آدرس:
جاده قم به تهران_ بعد از شهرک سینمایی- تورقوزآباد _کمربندی دوم تهران -سه راه سیمان- جاده امام رضا- آزادراه شوشتری- ورودی بلوار هجرت- اتوبان بسیج جنوبی- ورودی شهید محلاتی- خیابان نبرد شمالی کوچه شهید اسماعیلی
خادم مستقر در حسینیه:
– خانم پسنده: 09175439220
محل پارکینگ خودروهای سبک:
خودروهایی که برایشان مقدور است تا جلوی حسینیهها و مساجد از قبل پیشبینی شده حضور پیدا کنند و اگر برایشان مقدور نبود، در پارکینگ ورزشگاه تختی پارک نمایند و به موکب شهرداری منطقه 14 واقع در ورزشگاه تختی مراجعه کنند.