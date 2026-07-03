«باید برخاست»، «روایت وداع»، «در سوگ سرو»، «رهبر شهیدم»، «منظومه ولایت» و «در سوگ رهبر»، از جمله برنامه‌های است که همزمان با ایام سوگواری و مراسم تشییع پیکر رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه رادیویی معارف هم‌زمان با ایام سوگواری و مراسم باشکوه تشییع امام شهید، ویژه‌برنامه «باید برخاست»، را پخش می‌کند.

این برنامه با هدف تبیین ابعاد معرفتی شخصیت امام شهید، پوشش لحظه‌ای آیین‌های تشییع در سراسر کشور، تقویت همبستگی ملی و مدیریت جریان اطلاع‌رسانی در ساعت‌های آغازین روز طراحی شده است.

«باید برخاست» همچنین با پیوند دادن شور حسینی با شعور معرفتی، در راستای رسالت دینی و رسانه‌ای رادیو معارف، همراه مخاطبان خواهد بود.

ویژه‌برنامه زنده «باید برخاست»، به تهیه کنندگی سیده منیره موسوی و اجرای امیرجسین نیک روش، از ۱۲ تا ۱۸ تیر، ساعت ۰۶:۰۰ تا ۰۹:۳۰، پخش می شود.

شبکه رادیویی جوان هم‌زمان با ایام تشییع و بدرقه «رهبر شهید»، ویژه‌برنامه «روایت وداع» را پخش می کند.

این برنامه که با هدف بازخوانی ابعاد شخصیتی و سیره رفتاری «رهبر شهید» طراحی شده، به دنبال ترسیم چهره‌ای ملموس از ایشان در مواجهه با اقشار مختلف جامعه است.

«روایت وداع»، تلاشی است برای مرور خاطرات و ناگفته‌هایی از دیدار‌های «رهبر شهید» با گروه‌های مختلف مردم، از چهره‌های سرشناس علمی، هنری و فرهنگی گرفته تا دانشجویان و جوانانی که در طول سال‌های گذشته فرصت دیدار و گفت‌و‌گو با ایشان را داشته‌اند.

این برنامه با روایت این دیدار‌ها از زبان حاضران در جلسه، به تحلیل لایه‌های شخصیتی و شیوه تعامل ایشان با سنین و اقشار گوناگون جامعه می‌پردازد تا مخاطبان بتوانند درکی عمیق‌تر و دقیق‌تر از منش و رفتار ایشان به دست آورند.

برنامه رادیویی رادیو جوان که در قالب مستند-روایی تولید شده، نگاهی متفاوت به دوران رهبری ایشان دارد و در هر قسمت به بخشی از خاطرات اثرگذار در دیدار‌های عمومی و خصوصی می‌پردازد.

«روایت وداع»، از ۱۲ تا ۱۸ تیر، با اجرای الهام وحدت، پخش می شود.

ویژه‌برنامه «در سوگ سرو»، هم‌زمان با آیین‌های بزرگداشت و بدرقه قائد شهید امت، با ترکیبی از گزارش‌های زنده، نمایش‌های رادیویی و روایت‌هایی از سیره و سبک زندگی امام شهید، از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این برنامه از شنبه تا پنج‌شنبه، ۱۳ تا ۱۸ تیر از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۰۰، پخش می شود و در ۶ قسمت، علاوه بر پوشش مستقیم مراسم بدرقه قائد شهید امت، ابعاد مختلف شخصیت و سیره عملی امام شهید را نیز برای مخاطبان روایت خواهد کرد.

برای نخستین بار مجموعه‌ای از نمایش‌های کوتاه رادیویی با محوریت سیره و منش امام شهید تولید شده است. این نمایش‌ها به موضوعاتی همچون ساده‌زیستی، شیوه تعامل ایشان با اعضای خانواده، نگاه به جوانان، توجه به هنرمندان و صبر و متانت مثال‌زدنی ایشان در برابر تهمت‌ها و هجمه‌های داخلی و خارجی می‌پردازند.

در این بخش‌ها، شیرین روستایی به عنوان راوی و بازیگر، روایت‌هایی نمایشی از فراز‌هایی از زندگی امام شهید را برای شنوندگان بازآفرینی می‌کند تا مخاطبان، در کنار همراهی با رویداد‌های روز، با جلوه‌هایی از منش اخلاقی و سبک زندگی ایشان نیز آشنا شوند.

ارتباط زنده با مصلای امام خمینی (ره)، حضور گزارشگران مستقر در محل برگزاری مراسم و گفت‌و‌گو با مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی، برای تبیین ابعاد مختلف شخصیت امام شهید، از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است.

فاطمه نیرومند و علیرضا تابان گویندگان این ویژه‌برنامه هستند، شیرین روستایی راوی و بازیگر نمایش‌هاست و شرمینه جمشیدی نویسندگی برنامه را بر عهده دارد.

هم‌زمان با برگزاری مراسم باشکوه وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، شبکه رادیویی آوا با تدارک مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های مناسبتی، همراه مخاطبان در این روز‌های تاریخی خواهد بود.

یکی از این تولیدات، برنامه «رهبر شهیدم» است که با هدف زنده نگه داشتن اندیشه، سیره و رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب تهیه و تولید شده است.

در این ویژه‌برنامه، فراز‌هایی از بیانات و سخنان ماندگار رهبر شهید در کنار قطعات موسیقایی متناسب با حال‌وهوای سوگواری پخش می‌شود.

مخاطبان همراه با این برنامه ضمن مرور اندیشه‌های آن شخصیت بزرگ، بار دیگر با آرمان‌ها و ارزش‌های ایشان تجدید پیمان می‌کنند.

تهیه‌کنندگی برنامه «رهبر شهیدم» را لیلی چراغی بر عهده دارد که بر روی موج اف.‌ام ردیف ۹۳/۵ مگاهرتز می‌رود.

برنامه «منظومه ولایت»، با هدف تبیین ابعاد فرامرزی اندیشه‌های رهبر شهید و بررسی بازتاب و تأثیر این اندیشه‌ها در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از شنبه ۱۳ تیر از رادیو فرهنگ پخش می شود.

این برنامه تلاش می‌کند تا با نگاهی تحلیلی، ابعاد مختلف منظومه فکری رهبر شهید را در حوزه‌هایی همچون استقلال، عدالت، مقاومت، کرامت انسانی و استکبارستیزی واکاوی و بازتاب این مفاهیم را در میان جریان‌های فکری، فرهنگی و سیاسی جهان بررسی کند.

«منظومه ولایت» با حضور کارشناسان، پژوهشگران، خبرنگاران و صاحب‌نظران غیرایرانی یا ایرانیان مقیم خارج از کشور، به این پرسش می‌پردازد که اندیشه‌های رهبر شهید چگونه توانسته است فراتر از مرز‌های جغرافیایی، در محافل علمی، رسانه‌ای و سیاسی جهان مورد توجه، تحلیل و گفت‌و‌گو قرار گیرد.

در این برنامه همچنین، تأثیر این اندیشه‌ها بر جریان‌های مقاومت منطقه، بازتاب آن در کشور‌های عربی، واکنش‌ها و تحلیل‌های نخبگان و رسانه‌های اروپا و آمریکا و نیز ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی این گفتمان در عرصه بین‌الملل بررسی خواهد شد.

نخستین قسمت از برنامه «منظومه ولایت» به تهیه کنندگی احمد خدابنده، فردا ساعت ۱۷:۰۰، پخش و یک‌شنبه ۱۴ تیرساعت ۱۷:۰۰، بازپخش می شود.

«در سوگ رهبر»، میان‌برنامه ویژه رادیو آوا با روایت حال‌وهوای مردم در روز‌های وداع با رهبر شهید انقلاب است.

این برنامه‌ با حضور در میان مردم، حال‌وهوای مراسم بدرقه و فضای سوگواری را برای شنوندگان روایت می‌کند.

«در سوگ رهبر»، با انعکاس گزارش‌های مردمی، گفت‌و‌گو با سوگواران و ثبت صحنه‌های ماندگار این مراسم، تلاش دارد تصویری زنده از عشق، وفاداری و حضور پرشور مردم در بدرقه رهبر شهید انقلاب ارائه دهد.

گزارشگری این ویژه‌برنامه را عباس سنجری بر عهده دارد.