بخش‌هایی از طرح ملی راه مواصلاتی خمین به قورچی باشی در استان مرکزی بهره‌برداری شد و آسفالت لایه دوم در ابتدای محور خمین نیز به‌زودی آغاز می‌شود.

با جذب اعتبارات ملی، اوراق مشارکت و تملک داریی‌ها؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه ملی راه مواصلاتی خمین–قورچی باشی با جذب اعتبارات ملی از سال ۱۴۰۳ وارد مرحله اجرایی جدی شده و بخش‌هایی از آن در مسیر بهره‌برداری قرار دارد.

محمد بیات در حاشیه بازدید از پروژه راه مواصلاتی خمین–قورچی باشی- شازند، به‌ویژه محور خمین–قورچی‌باشی و ادامه آن تا روستای لکان، افزود: این پروژه با تأمین اعتبار از محل اوراق مشارکت اسلامی، ماده ۵۶ و اعتبارات تملک دارایی فعال شده و پیشرفت قابل توجهی داشته است.

بیات با بیان اینکه لایه اول آسفالت محور خمین–قورچی‌باشی تکمیل شده است، ابراز داشت: برای لایه دوم آسفالت در ابتدای محور خمین به طول پنج کیلومتر نیز پیمانکار مشخص شده و اجرای آن به‌زودی آغاز می‌شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: در مسیر قورچی‌باشی تا روستای لکان نیز عملیات بیس‌ریزی و زیرسازی در حال انجام است تا این بخش از مسیر پیش از آغاز برودت هوا برای آسفالت آماده شود و برنامه‌ریزی شده است که آسفالت این بخش از مسیر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۶ انجام شود.

او با تأکید بر اینکه توسعه راه‌های مواصلاتی از اولویت‌های اصلی در مسیر پیشرفت شهرستان خمین است، افزود: پیگیری طرح‌های عمرانی به‌ویژه در حوزه راه، مانع توجه به سایر نیاز‌های شهرستان نشده و در کنار آن موضوعاتی مانند آب، برق، گاز، مدارس، آموزش و میراث فرهنگی نیز در دستور کار قرار داشته است.