به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سمینار «رسانه‌های جهان اسلام و جهاد تبیین؛ از روایت مقاومت تا انعکاس شکوه تشییع پیکر مطهر امام شهید» در تالار فرهنگ و اندیشه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، با حضور اصحاب رسانه افغانستان برگزار شد.

سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با اشاره به تحولات رسانه‌ای جهان، اظهار کرد: نبرد امروز دیگر صرفاً یک نبرد نظامی نیست، بلکه به "نبرد روایت‌ها" تبدیل شده است و رسانه‌ها مهم‌ترین ابزار اثرگذاری بر افکار عمومی در عصر دیجیتال محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه جهان اسلام از نظر امکانات رسانه‌ای با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، تأکید کرد: مسلمانان باید با تقویت توان روایت‌سازی، میدان جنگ شناختی را به نفع خود مدیریت کنند و اجازه ندهند روایت‌های رسانه‌های رقیب، واقعیت‌های جهان اسلام را تحریف کنند.

حسینی با استناد به روایت حضرت آدم(ع) در قرآن کریم، ریشه نبرد روایت‌ها را به آغاز خلقت انسان نسبت داد و گفت: از همان زمان، دو روایت الهی و شیطانی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند و این تقابل، امروز نیز در عرصه رسانه‌ها ادامه دارد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از رویکرد عموم رسانه‌های غرب، خاطرنشان کرد: بسیاری از مناسبت‌های بزرگ جهان اسلام، از جمله حج ابراهیمی و راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، با وجود حضور میلیون‌ها مسلمان، بازتاب شایسته‌ای در رسانه‌های بین‌المللی پیدا نمی‌کند، در حالی که رویدادهای فرهنگی غربی از پوشش گسترده برخوردار می‌شوند. این مسئله نشان می‌دهد که جنگ امروز، بیش از هر زمان دیگری، جنگ روایت‌ها و مدیریت افکار عمومی است.

وی با اشاره به تحولات فلسطین و مقاومت اسلامی، اظهار کرد: رسانه‌های غربی تلاش کرده‌اند با ارائه روایت‌های جهت‌دار، شخصیت‌های برجسته مقاومت را تخریب کنند اما واقعیت‌های میدانی و ایستادگی این شخصیت‌ها، بسیاری از این روایت‌ها را بی‌اعتبار کرده است.

حسینی گفت: اگر رسانه‌های جهان اسلام روایت صحیح مقاومت، از جمله وقایعی مانند شهادت رهبران مقاومت، سید حسن نصرالله و اسماعیل هنیه را به درستی برای افکار عمومی تبیین کنند، سرمایه‌های بزرگ جهان اسلام در میان انبوه روایت‌های تحریف ‌شده فراموش نخواهند شد.

وی با اشاره به جنگ اخیر ایران، نقش رسانه را در مدیریت افکار عمومی بسیار تعیین‌کننده خواند و افزود: در کنار توان دفاعی و نظامی، روایت صحیح و به‌ موقع از تحولات، یکی از عوامل مهم موفقیت در جنگ‌های معاصر است. روایت نخست، دقیق و مستند، می‌تواند از شکل‌گیری روایت‌های تحریف ‌شده جلوگیری کند.

حسینی بر ضرورت هم‌افزایی رسانه‌های جهان اسلام تأکید کرد و گفت: رسانه‌های کشورهای اسلامی باید با تبادل تجربه، تولید محتوای مشترک و ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای، در برابر جریان‌های سازمان ‌یافته رسانه‌ای همکاری کنند.

وی با اشاره به گسترش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای و تربیت نسل جدیدی از کنشگران رسانه‌ای در جهان اسلام تأکید کرد و گفت: آینده روایت‌گری در اختیار کشورهایی خواهد بود که بتوانند از ظرفیت فناوری‌های نوین برای تولید محتوای اثرگذار بهره بگیرند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مستندسازی جنایت‌ها علیه ملت‌های مسلمان، ثبت حافظه تاریخی مقاومت و انعکاس صحیح رویدادهای مهم جهان اسلام را از مهم‌ترین وظایف خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای برشمرد و افزود: رسانه‌های مسلمان باید با رعایت اصول صداقت، عدالت، امانت‌داری و مسئولیت اجتماعی، اعتماد افکار عمومی را حفظ کنند.

حسینی، افغانستان و ایران را دو کانون مهم روایت‌سازی در حوزه تمدن اسلامی دانست و گفت: این دو کشور به دلیل پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی خود، ظرفیت بالایی در تولید روایت‌های اصیل دارند و می‌توانند نقش مؤثری در تبیین واقعیت‌های جهان اسلام ایفا کنند. اشتراکات زبانی، فرهنگی، تمدنی و دینی میان ما و شما، زمینه مناسبی برای تولید آثار مشترک رسانه‌ای و فرهنگی فراهم کرده است. در همین راستا، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های رسانه‌ای و فرهنگی با افغانستان آمادگی دارد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اینکه آینده از آنِ اسلام است، از اصحاب رسانه خواست با تولید محتوای اثرگذار، تقویت امید، ترویج هویت اسلامی و گسترش گفتمان مقاومت، نقش فعالتری در جهاد تبیین ایفا کنند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، در برابر جنگ روایت‌ها از حقیقت دفاع کنند.