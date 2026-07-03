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ادای احترام سران قوا و مسئولان ارشد کشور به پیکر امام شهید

سران قوا و مسئولان ارشد کشور با حضور در مصلی امام خمینی (ره) بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید ادای احترام کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲- ۱۶:۰۶
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برچسب ها: مراسم وداع شهید ، ادای احترام ، سران نظام ، بدرقه آقای شهید ایران
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