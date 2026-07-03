به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جلسه هماهنگی ستاد تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، صبح جمعه ۱۲ تیر، به ریاست آقای اکبر بهنام‌جو، استاندار قم و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و سایر مسئولان استانی در سالن جلسات مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

در این نشست که به‌منظور برنامه‌ریزی دقیق جزئیات اجرایی مراسم پیشِ رو تشکیل شد، ویژه برنامه‌های مختلف برگزاری این رویداد که قرار است روز سه‌شنبه ۱۶ تیر در قم برگزار شود، مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مراسم تشییع از ساعات ابتدایی سه‌شنبه وارد آغاز می‌شود و محدوده مسجد مقدس جمکران و بلوار پیامبر اعظم (ص) به‌عنوان محور اصلی برگزاری و مدیریت جمعیت تعیین گردید.

آقای بهنام‌جو در این جلسه با تأکید بر اهمیت ملی این رویداد گفت: مراسم تشییع پیکر رهبر شهید باید جلوه‌ای تمام‌عیار از وحدت ملی و اتحاد امت اسلامی باشد.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها تصریح کرد: ضروری است ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری باشکوه این مراسم، مراقبت‌های هوشمندانه جهت خنثی‌سازی هرگونه تحرک تفرقه‌افکنانه صورت گیرد تا فضای مراسم، نمادِ روشنِ همبستگی و انسجام ملی باقی بماند.

در ادامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اجاق‌نژاد نیز با اشاره به لزوم میزبانی شایسته از زائران و ارادتمندان گفت: فضای شهر قم باید در روز‌های منتهی به این مراسم، حال‌وهوای معنوی بدرقه رهبر شهید را به خود بگیرد تا زائران از همان لحظه ورود به شهر، با این فضای حزن و تکریم مانوس شوند.

گفتنی است در پایان این جلسه، برنامه‌ریزی‌های لازم در حوزه‌های پشتیبانی، بهداشت و درمان، اطلاع‌رسانی و تمهیدات امنیتی و ترافیکی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و مسئولان دستگاه‌های مرتبط آمادگی خود را برای اجرای دقیق وظایف محوله اعلام کردند.