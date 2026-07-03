نیاز بیش از سه همت برای تکمیل دیواره سد آبسرده بروجرد
معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به پیشرفت ۵۹ درصدی سد آبسرده بروجرد گفت:بیش از سه همت برای تکمیل دیواره این سازه نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به پیشرفت ۵۹ درصدی سد آبسرده بروجرد گفت: تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح تزریق شده و برای تکمیل دیواره ی سازه آن ۳.۴ همت نیاز است.
مهدی مجیدی با بیان اینکه امسال ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای سد آبسرده بروجرد پیش بینی شده افزود:همچنین تاکنون ۷۵ درصد خاکبرداری و ۲۵ درصد بتن سازه انجام شده است.
وی با اشاره به موانع طرح سد آبسرده بروجرد گفت: در صورت تأمین مواد اولیه مورد نیاز این طرح ، تلاش می کنیم هرچه سریعتر طرح شدت بیشتری داشته باشد.
مجیدی بیان کرد: حجم سد آبسرده ۶۱ میلیون متر مکعب است که بهرهبرداری از آن نقش مهمی در حوزه ی کشاورزی، گردشگری، صنعت و خدمات ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سد ایوشان در حال بهرهبرداری است ، افزود:این سد برای استفاده کشاورزان و بر اساس برنامه ریزی آب منطقهای استان به صورت مقطعی در حال بازگشایی است که علاوه بر ذخیره مناسب تا پایان فصل تنش کم آبی ، شبکه های پایاب به صورت پمپاژ از بستر رودخانه استفاده و مدیریت شود.
وی بیان کرد: عملیات اجرای سد زیبامحمد هم شروع شده که با تزریق اعتبار مناسب به این طرح شاهد پیشرفت آن خواهیم شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان پیگیری پیشرفت طرح های پیشران و اولویت دار، تسریع در اجرای طرح های آب منطقهای لرستان و تزریق اعتبارات مناسب را مهم برشمرد و گفت: با تلاش مدیریت و کارکنان آب منطقهای استان شاهد تکمیل سدها به عنوان منابع آبی استان خواهیم بود.