

به گزارش ۳.۴ همت نیاز است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به پیشرفت ۵۹ درصدی سد آبسرده بروجرد گفت: تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح تزریق شده و برای تکمیل دیواره ی سازه آن



مهدی مجیدی با بیان اینکه امسال ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای سد آبسرده بروجرد پیش بینی شده افزود:همچنین تاکنون ۷۵ درصد خاکبرداری و ۲۵ درصد بتن سازه انجام شده است.





وی با اشاره به موانع طرح سد آبسرده بروجرد گفت: در صورت تأمین مواد اولیه مورد نیاز این طرح ، تلاش می کنیم هرچه سریعتر طرح شدت بیشتری داشته باشد.



مجیدی بیان کرد: حجم سد آبسرده ۶۱ میلیون متر مکعب است که بهره‌برداری از آن نقش مهمی در حوزه ی کشاورزی، گردشگری، صنعت و خدمات ایجاد خواهد شد.





وی با اشاره به اینکه سد ایوشان در حال بهره‌برداری است ، افزود:این سد برای استفاده کشاورزان و بر اساس برنامه ریزی آب منطقه‌ای استان به صورت مقطعی در حال بازگشایی است که علاوه بر ذخیره مناسب تا پایان فصل تنش کم آبی ، شبکه های پایاب به صورت پمپاژ از بستر رودخانه استفاده و مدیریت شود.

وی بیان کرد: عملیات اجرای سد زیبامحمد هم شروع شده که با تزریق اعتبار مناسب به این طرح شاهد پیشرفت آن خواهیم شد.