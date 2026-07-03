

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده قاچاق ماینر به ارزش بیش از سه میلیارد ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینر قاچاق، متهم را به پرداخت ۹ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی ماینرقاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.