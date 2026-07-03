مدیر جهاد کشاورزی اسکو از آغاز مبارزه شیمیایی با نسل دوم آفت کرم خوشه‌ خوار انگور در این شهرستان خبر داد و گفت:بهترین بازه زمانی برای اجرای عملیات سمپاشی علیه این آفت از دهم تیرماه ۱۴۰۵ به مدت یک هفته تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مدیر جهاد کشاورزی اسکو از آغاز مبارزه شیمیایی با نسل دوم آفت کرم خوشه‌ خوار انگور در این شهرستان خبر داد و گفت:بر اساس آخرین داده‌های شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی و با در نظر گرفتن شرایط جوی اطلاعات ثبت شده در تله‌های فرمونی، دمای هوا و مراحل فنولوژیک رشد گیاه، بهترین بازه زمانی برای اجرای عملیات سمپاشی علیه این آفت از دهم تیرماه ۱۴۰۵ به مدت یک هفته تعیین شده است.

وی از تمامی باغداران خواست ضمن رعایت دقیق دُز مصرفی سموم توصیه شده توسط کارشناسان، عملیات سمپاشی را در بازه زمانی اعلام شده انجام دهند و نکات ایمنی از جمله استفاده از وسایل حفاظت فردی، پرهیز از سمپاشی در ساعات گرم روز و باد شدید را جدی بگیرند تا ضمن افزایش اثربخشی از بروز خسارت جدی به محصول مرغوب انگور این شهرستان جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی اسکو گفت: باغداران برای دریافت راهنمایی‌های تکمیلی درباره نوع سم، میزان مصرف و زمان دقیق محلول‌پاشی در هر منطقه می‌توانند با کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسکو تماس حاصل کنند یا به مراکز خدمات مشاوره‌ای مراجعه نمایند.

گفتنی است آذزبایجان شرقی با ۱۸ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید ۳۰۰ هزار تن در سال رتبه هفتم تولید انگور را به خود اختصاص داده و شهرستان اسکو هم با ۳ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید نزدیک به ۴ هزار تن از مراکز تولید انگور در استان به شمار می‌رود.