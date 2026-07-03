هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداریهای اینترنتی همزمان با مراسم وداع رهبر شهید
رئیس پلیس فتا استان بوشهر با هشدار راجع به سوءاستفاده مجرمان سایبری از احساسات و عواطف مردم در ایام برگزاری مراسم وداع با قائد شهید، از شهروندان خواست راجع به بازکردن پیوندها و پیامهای ناشناس هوشیاری کامل داشته باشند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ رضا بیژنی اظهار کرد: مجرمان سایبری ممکن است با ارسال پیامکها یا انتشار پیوندهای جعلی با موضوع رزرو محل اقامت و پارک، دریافت بلیت یا عرضه سایر خدمات مرتبط با مراسم، مردم را به صفحات جعلی هدایت و با سرقت اطلاعات بانکی، از حساب آنان برداشت غیر مجاز کنند.
وی تأکید کرد: مردم از باز کردن پیوندهای ناشناس که از طریق پیامک یا شبکههای اجتماعی ارسال میشود، خودداری و برای دریافت خدمات، فقط از طریق ورود مستقیم نشانی درگاههای رسمی در مرورگر اقدام کنند.
رئیس پلیس فتا استان بوشهر از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا مواجه شدن با موارد کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند یا با مراجعه به پایگاه اینترنتی policefata.ir
موضع را اطلاع دهند.
سرهنگ بیژنی همچنین از شهروندان خواست با افزایش هوشیاری و رعایت توصیههای پلیس، اجازه سوءاستفاده به مجرمان سایبری را ندهند و اخبار و اطلاعیههای مرتبط را فقط از منابع رسمی دنبال کنند.