به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات بهداشتی شهرستان بندر انزلی به پرونده ۲۰۰ کیلو گرم گوشت یخ زده تاریخ مصرف گذشته رسیدگی کرد.

وی افزود : شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه برضبط و معدوم نمودن گوشت‌های فاسد، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: ماموران پلیس آگاهی در بازرسی از خودرو در حال حمل، گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.