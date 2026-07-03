رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء خوزستان گفت: تیم اعزامی استان با حضوری مقتدرانه در مسابقات کشوری تالاسمی در مشهد موفق شد عناوین درخشان و ارزشمندی را برای ورزش خوزستان به ارمغان آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال فتاحی اظهار کرد: دختران تالاسمی خوزستان با نمایشی خیره‌کننده موفق به کسب ۳مدال طلا، یک نقره و یک مدال برنز شدند و با کسب ۲۳۸ امتیاز بالاتر از استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی مقتدرانه قهرمان ایران شدند.

وی افزود: انیسه حسینی در بدمینتون، رقیه امیری در دارت و فاطمه نظامات در شطرنج مدال طلا کسب کردند و عواطف امیری مدال نقره تنیس روی میز و فوزیه زارع مدال برنز رشته شطرنج را به دست آوردند.

فتاحی بیان داشت: همچنین در بخش ورزشکار مرد تالاسمی، خوزستان با تلاشی ستودنی موفق به کسب دو مدال نقره توسط امیر رضا موفق در دارت و رضا مالکی در شطرنج و یک برنز توسط پویا یگانه مهر در تنیس روی میز شد و با ۱۶۵ امتیاز بعد از استان‌های فارس و آذربایجان شرقی به مقام ارزشمند سومی کشور دست پیدا کرد.

رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء خوزستان در پایان ضمن قدردانی از همت، غیرت و تلاش ورزشکاران، کادر فنی و مربیان، این موفقیت را نشانه‌ای از توانمندی و ظرفیت بالای ورزشکاران بیماران خاص استان خوزستان دانست و گفت: همچنین هزینه‌های بسیار سنگین این اعزام که حدود ۲۰۰ میلیون تومان شد کار را برای اینگونه اعزام‌ها که حتما باید با پرواز صورت بگیرد بسیار دشوار کرده است و نیاز به حمایت و توجه جدی داریم.