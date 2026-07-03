نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج در خطبه‌های نمازجمعه کرج با اشاره به آئین تشییع پیکر رهبر شهید، این آیین را تجلی پیوند عمیق مردم با امام امت دانست و گفت: تشییع رهبر شهید و حضور گسترده مردمی، استمرار مسیر انقلاب اسلامی است؛ مسیری که با ایستادگی، ایمان و وحدت مردم معنا یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، آیت‌الله حسینی همدانی گفت: ملت ایران همواره در صحنه‌های مهم تاریخی با حضور آگاهانه خود، پیام وحدت و مقاومت را به جهان مخابره کرده‌اند و این مراسم نیز بار دیگر نماد همین همبستگی ملی و دینی خواهد بود.

وی ادامه داد: چنین اجتماعات عظیمی علاوه بر بُعد معنوی، دارای پیام‌های سیاسی و اجتماعی روشنی است و نشان می‌دهد پیوند مردم با ارزش‌های انقلاب اسلامی همچنان مستحکم و پایدار است.

آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی با بیان اینکه این مراسم، اقتدار اسلام و جمهوری اسلامی ایران را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش خواهد گذاشت افزود: امت اسلامی در ماه‌های اخیر روز‌های سختی را پشت سر گذاشته و این داغ به این زودی‌ها التیام نخواهد یافت.

وی تصریح کرد: این عالم مجاهد تا آخرین لحظه عمر خود برای استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی تلاش کرد و استان البرز نیز برای میزبانی از زائران این مراسم آمادگی کامل دارد

نماینده ولی‌فقیه در البرز با اشاره به سالگرد حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران و هفته حقوق بشر آمریکایی، کارنامه ایالات متحده را سرشار از اقدامات خصمانه علیه ملت ایران برشمردوافزود: از حمایت رژیم پهلوی و تشکیل ساواک تا پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب، همگی نشان می‌دهد آمریکا به هیچ‌یک از اصول و تعهدات بین‌المللی پایبند نیست. به همین دلیل، امام راحل و امام شهید بار‌ها نسبت به اعتماد و مذاکره با چنین طرفی هشدار داده‌اند.

وی همچنین با انتقاد از اکتفا به صدور بیانیه و نامه‌نگاری در برابر نقض تعهدات آمریکا، تأکید کرد:دشمن زبان مذاکره را نمی‌فهمد، زبان آتش‌بس را نمی‌فهمد؛ فقط زبان زور را می‌فهمد وپاسخ به عهدشکنی‌های مکرر دشمن باید عملی، قاطع و بازدارنده باشد.

وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده و با بیان اینکهنامه‌نگاری به‌تنهایی مانع تکرار اقدامات خصمانه نخواهد شد و دشمن باید هزینه رفتار‌های خود را احساس کند افزود: هرچند مذاکرات با شرایط و چارچوب مشخص و بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود، اما نباید اجازه داد طرف مقابل مفاد توافقات را به‌راحتی نقض کند.

ایت الله حسینی همدانی با بیان اینکه مسامحه با این عناصر فاسد و مجسمه‌های پلیدی و خبیث وجهی ندارد خاطرنشان کرد:مسئولان و مذاکره‌کنندگان موظف‌اند در برابر هرگونه بدعهدی، پاسخ متناسب و بازدارنده ارائه دهند.

حسینی همدانی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز مهم‌ترین سرمایه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران و شاهراه انتقال انرژی و کالا در منطقه است. همان‌گونه که بریتانیا پس از دست دادن کانال سوئز بخش مهمی از قدرت جهانی خود را از دست داد، حفظ جایگاه تنگه هرمز نیز برای ایران یک ضرورت راهبردی است. از این رو، مسئولان نباید نسبت به آمریکا خوش‌بین باشند، زیرا چنین خوش‌بینی در گذشته خسارت‌های فراوانی برای کشور به همراه داشته است.