همزمان با برگزاری تجمعات انبوه، معاونت بهداشت وزارت بهداشت با انتشار توصیه‌های بهداشتی، بر رعایت اصول ایمنی مواد غذایی و استفاده از آب آشامیدنی سالم به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکار‌های حفظ سلامت شرکت‌کنندگان و پیشگیری از بیماری‌های منتقله از غذا و آب تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس توصیه‌های بهداشتی وزارت بهداشت، شهروندان باید از مصرف لبنیات غیرپاستوریزه و فرآورده‌های غذایی فاقد مجوز بهداشتی خودداری کرده و هنگام خرید مواد غذایی، تاریخ تولید، تاریخ انقضا و سلامت بسته‌بندی را به دقت بررسی کنند.

نذورات را از مراکز معتبر دریافت کنید

معاونت بهداشت توصیه کرده است نذورات و مواد غذایی تنها از موکب‌ها و مراکز توزیع معتبر و مورد تایید دریافت شود. همچنین استفاده از آب آشامیدنی سالم و ترجیحا آب بسته‌بندی‌شده، یکی از مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های منتقله از آب است.

از مصرف غذای مانده و مواد غذایی مشکوک بپرهیزید

بر اساس اعلام معاونت بهداشت، از مصرف غذاهای پخته‌ای که بیش از دو ساعت در دمای محیط باقی مانده‌اند باید خودداری شود، زیرا این مواد غذایی می‌توانند زمینه رشد عوامل بیماری‌زا و بروز مسمومیت‌های غذایی را فراهم کنند.

همچنین از مصرف سالاد، سبزی و میوه‌هایی که به طور کامل شسته، سالم‌سازی و گندزدایی نشده‌اند، باید پرهیز شود تا احتمال انتقال بیماری‌های عفونی و انگلی کاهش یابد.

کنسروها را پیش از مصرف بجوشانید

معاونت بهداشت تأکید کرده است انواع کنسروها باید پیش از مصرف حداقل به مدت ۲۰ دقیقه در آب در حال جوش قرار گیرند. همچنین از مصرف چای و نوشیدنی‌های داغ در لیوان‌های یک‌بارمصرف پلاستیکی شفاف و فومی خودداری شود.

رعایت بهداشت، ضامن سلامت شرکت‌کنندگان

معاونت بهداشت وزارت بهداشت از همه شرکت‌کنندگان در تجمعات انبوه خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی، استفاده از آب آشامیدنی سالم، دریافت نذورات از مراکز معتبر و پرهیز از مصرف مواد غذایی مشکوک یا فاقد شرایط بهداشتی، در حفظ سلامت خود و دیگران مشارکت کنند.

در پایان این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا توزیع مواد غذایی مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند و با رعایت توصیه‌های بهداشتی، نقش مؤثری در حفظ سلامت عمومی ایفا کنند.

براساس برنامه ریزی های انجام شده، مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید امت روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود و پیکر مطهر ایشان روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در پایتخت تشییع خواهد شد، پیکر رهبر شهید در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدّس قم و روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع و در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) به خاک سپرده می شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حملات تروریستی و کور دشمن آمریکایی - صهیونیستی به فیض رفیع شهادت نائل آمدند.