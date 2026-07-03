



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،در آیینی با حضور نماینده مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان در مجلس، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان و مسئولین محلی، زمین چمن مصنوعی روستای رمقان کوهمره سرخی بخش ارژن شهرستان شیراز به بهره‌برداری رسید.

این زمین چمن مصنوعی به مساحت ۱۰۵۶ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ساخته شده است.

روستای رمقان منطقه کوهمره سرخی از توابع بخش ارژن شهرستان شیراز می‌باشد و در فاصله ۶۰ کیلومتری شهر شیراز واقع شده است.