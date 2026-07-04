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رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به شرایط آب و هوایی استان به کشاورزان توصیه کرد در اسرع وقت نسبت به سمپاشی مزارع خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، صالح محمدی، بلاست را یکی از مهمترین بیماریهای گیاه برنج در بیشتر کشورهای برنج خیز دنیا از جمله ایران دانست و گفت: این بیماری در هر دو مرحله رویشی و زایشی به گیاه برنج حمله میکند و به شالیزارها خسارت وارد میکند.
وی رطوبت بالای ۹۰ درصد و دمای ۱۸ تا ۲۸ درجه سانتیگراد هوای استان را شرایط مساعد برای ایجاد بیماری قارچی بلاست اعلام کرد و افزود: در صورت کنترل نشدن، بیماری بلاست قادر است تا ۶۰ درصد باعث کاهش محصول شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه استفاده از روش شیمیایی برای پیشگیری از گسترش بیماری بلاست از جمله روشهای کنترلی موثر این بیماری محسوب میشود، گفت: مبارزه شیمیایی علیه بیماری براساس یک برنامه پیش آگاهی کارا، سمپاشیهای غیرضروری را حذف کرده و علاوه بر کاهش هزینه تولید، از آلودگی منابع زیست محیطی نیز جلوگیری میکند.
وی شرایط آب و هوایی موجود در استان و وقوع بارندگی و به دنبال آن کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی و همچنین کاهش ساعات آفتابی در روزهای گذشته را زنگ خطری برای گسترش بیماری در شالیزارهای استان گیلان دانست و افزود: به کشاورزان توصیه میشود در اسرع وقت نسبت به سمپاشی مزارع خود به وسیله سموم توصیه شده از سوی سازمان حفظ نباتات کشور اقدام کنند.
وی ضمن اینکه از کشاورزان خواست ضمن پایش منظم مزرعه، استفاده از قارچ کش را جدی بگیرند گفت: نشا با تراکم بالا و استفاده بی رویه از کودهای ازته، سایه درختان در مزرعه و کاشت ارقام حساس به بلاست، میتواند خسارت را هم در مرحله برگی و هم در مرحله خوشهای زیاد کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه بارش باران، کمینه رطوبت نسبی روزانه، بیشینه درجه حرارت روزانه و ساعات آفتابی از مهمترین عوامل گسترش بیماری بلاست برنج است از شالیکاران خواست در اسرع وقت نسبت به سمپاشی مزارع خود اقدام کنند.