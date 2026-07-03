شهرداری تهران در راستای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، مجموعهای از امکانات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی را برای اسکان ۱۵ هزار زائر از آذربایجان شرقی در بوستان ولایت فراهم کرده است.این مجموعه شامل زائرسراهای مجزای بانوان و آقایان، سرویسهای بهداشتی، حمام، غرفه کودک، غرفههای فرهنگی و مذهبی، استیج اجرای برنامههای شبانه، ایستگاه صلواتی و سایر خدمات رفاهی و اجتماعی است که بهمنظور تأمین آسایش و رفاه زائران احداث و در حال آماده شدن است.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۵