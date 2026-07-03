به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرثیه بی‌کلام «تو زنده‌ای» که به عنوان موسیقی ویژه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در ایام اربعین شهادت ایشان منتشر و با استقبال گسترده مخاطبان داخلی و بین‌المللی همراه شده بود، اکنون در قالب نسخه‌ای ارکسترال و باشکوه منتشر شده است.

این اثر با آهنگسازی احسان یاسین و احسان سعیدی و تنظیم ارکسترال رضا فانید تولید شده و هم‌زمان با ایام تشییع رهبر شهید انقلاب در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. نسخه جدید «تو زنده‌ای» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موسیقی ارکسترال، روایتی حماسی و تأثیرگذار از این مرثیه را ارائه می‌کند.