معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: با توجه به حضور گسترده زائران و عزاداران در قم و اهمیت حفظ سلامت عمومی در این ایام، طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی به مرحله اجرا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محبی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: با توجه به حضور گسترده زائران و عزاداران در قم و اهمیت حفظ سلامت عمومی در این ایام، طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی و همچنین رصد، پایش و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار با اولویت ویژه و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی مرکز بهداشت به مرحله اجرا درآمده است.

به گفته محبی این طرح از ۱۱ تیرماه آغاز شده و تا پایان مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ادامه خواهد داشت.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: در این مدت، تمامی تیم‌های بازرسی بهداشت محیط به‌صورت شبانه‌روزی بر سلامت آب آشامیدنی، مواد غذایی و روند فعالیت مساجد، حسینیه‌ها، هیئات مذهبی، محل‌های طبخ و توزیع نذورات، ایستگاه‌های صلواتی و محل اسکان مسافرین نظارت مستقیم خواهند داشت.

محبی ادامه داد: تیم‌های عملیاتی حوزه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها در نقاط مختلف با هدف پایش مستمر وضعیت سلامت و پیشگیری از بروز بیماری‌های واگیردار مستقر شده‌اند.