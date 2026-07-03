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امام جمعه اردبیل در خطبههای نماز جمعه گفت: تشییع رهبر شهید، رفراندوم کامل و واقعی از طرف ملت ما، برای انتخاب جمهوری اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ آیت الله عاملی، با اشاره به اینکه بهترین تعبیر در حق این تشییع، این است که بگوییم به منزلهی رفراندوم مقبولیت است افزود: مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب، یک مانور عظیم اقتدار است که قطعاً دشمن را در توطئه و حمله مایوس خواهد کرد و بازدارندگی فوق العادهای دارد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با بیان اینکه این مراسم، مانور انسجام ملی است افزود: همچنین یک رفراندوم کامل برای نشان دادن رأی جهانی علیه جنگ و ترور وَ حمله به حکومتها و دولتهای مشروع وَ در یک کلمه، رفراندوم واقعی علیه قدرت اهریمنی معاصر و نماینده آن یعنی آمریکا و اسرائیل و هم پیمانان آن هاست.
آیت الله عاملی با اشاره به تهدیدهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که اعلام کرد در تشییع رهبر شهید انقلاب، به جمعیت حمله خواهد کرد گفت: ترس در قاموس شماست؛ با آن قاموس به ملت ما نگاه نکنید.
خطیب نماز جمعه اردبیل افزود: سلطنت طلبها چندین روز است به طور مفصل علیه مراسم تشییع حرف میزنند و اوج روسیاهی آنها این است که میگویند:ای کاش اسرائیل به مراسم تشییع حمله کند تا جمعیت زیادی از آنها کشته شوند؛ ۴۷ سال است دشمنان، با آرزو زندگی میکنند و با آرزو به خودشان امید میدهند.
وی افزود: رئیس سلطنت طلبها با افتخار میگوید حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، حاصل تلاش من بود؛ او اعتراف میکند که قاتل اصلی چهار هزار ایرانی و قاتل کودکان میناب است. /