به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ آیت الله عاملی، با اشاره به اینکه بهترین تعبیر در حق این تشییع، این است که بگوییم به منزله‌ی رفراندوم مقبولیت است افزود: مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب، یک مانور عظیم اقتدار است که قطعاً دشمن را در توطئه و حمله مایوس خواهد کرد و بازدارندگی فوق العاده‌ای دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با بیان اینکه این مراسم، مانور انسجام ملی است افزود: همچنین یک رفراندوم کامل برای نشان دادن رأی جهانی علیه جنگ و ترور وَ حمله به حکومت‌ها و دولت‌های مشروع وَ در یک کلمه، رفراندوم واقعی علیه قدرت اهریمنی معاصر و نماینده آن یعنی آمریکا و اسرائیل و هم پیمانان آن هاست.

آیت الله عاملی با اشاره به تهدید‌های وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که اعلام کرد در تشییع رهبر شهید انقلاب، به جمعیت حمله خواهد کرد گفت: ترس در قاموس شماست؛ با آن قاموس به ملت ما نگاه نکنید.

خطیب نماز جمعه اردبیل افزود: سلطنت طلب‌ها چندین روز است به طور مفصل علیه مراسم تشییع حرف می‌زنند و اوج روسیاهی آن‌ها این است که می‌گویند:‌ای کاش اسرائیل به مراسم تشییع حمله کند تا جمعیت زیادی از آن‌ها کشته شوند؛ ۴۷ سال است دشمنان، با آرزو زندگی می‌کنند و با آرزو به خودشان امید می‌دهند.

وی افزود: رئیس سلطنت طلب‌ها با افتخار می‌گوید حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، حاصل تلاش من بود؛ او اعتراف می‌کند که قاتل اصلی چهار هزار ایرانی و قاتل کودکان میناب است. /