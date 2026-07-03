به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایر استان گفت: ۲۲ نفر از جهادگران عشایر سراسر استان به منظور خدمات رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید به مشهد مقدس اعزام شدند.

سرهنگ پاسدارسعدالله خیزات در آیین بدرقه این جهادگران که در گلزار شهدای شهر یاسوج برگزار شد، افزود: جهادگران عشایر استان به مدت هفت روز با برپایی موکب در مشهد مقدس از زائران و شرکت کنندگان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با شربت، غذا‌های محلی، آش دوغ، و نان محلی ... پذیرایی خواهند کرد.

وی بیان کرد: همچنین جهادگران ناحیه مقاومت بسیج عشایر کهگیلویه و بویراحمد چهار وعده غذای گرم نیز پخت و بین زایران وشرکت کنندگان در مراسم تشییع قائد امت توزیع می‌کنند.

سرهنگ خیزات اضافه کرد: با تلاش گروه‌های جهادی ناحیه مقاومت بسیج عشایرکهگیلویه و بویراحمد و جامعه بزرگ عشایری استان اقلامی از جمله شکر، برنج، حبوبات، شربت و ظروف یکبار مصرف، تهیه وبه مشهد مقدس ارسال شد.