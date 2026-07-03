نایب رئیس مجلس با اشاره به حضور هیئت‌های متعدد خارجی و در سطوح مختلف برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، گفت: این حضور بیانگر شکست توطئه آمریکا علیه ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه ورود هیئت های خارجی به تهران جهت شرکت در مراسم وداع و ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای که امروز(جمعه، ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵) در فرودگاه مهرآباد انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران به ارائه گزارشی از ورود این هیأت ها پرداخت.

نیکزاد در این باره ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب گفت: طی روز گذشته و امروز بالغ بر ۴۵ هیأت خارجی به منظور وداع و ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب وارد جمهوری اسلامی ایران شدند. در همین رابطه لازم به ذکر است که ما هیچگونه دعوتی از کشورهای اروپایی برای شرکت در این مراسم نداشته ایم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیئت های ورودی اعم از دولتی و پارلمانی و مردمی بودند، گفت: ۱۲ هیأت از ۴۵ هیأت ورودی در سطح پارلمانی بوده اند.

وی در ادامه تصریح کرد: باور ترامپ ملعون بر این بود که ما ۳ روزه تسلیم خواهیم شد اما عظمت رهبر شهید، مقاومت مردم ما در کنار رهبری آیت الله سیدمجتبی خامنه ای توانست ایالات متحده آمریکا را به غلط کردن بیاندازد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان حضور هیأت های متعدد در سطوح مختلف خارجی را بیانگر اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: استکبار قصد داشت به جهان القا کند می تواند ملت ایران را شکست دهد و ایران کشور ضعیفی است اما همین عظمت که باعث حضور کشورها جهت ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید شد، این توطئه آنها را خنثی کرد و امروز ما شاهد باشکوه ترین وداع با پیکر یک رهبر شهید خواهیم بود.