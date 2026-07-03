با نزدیک شدن به ایام وداع امت اسلامی با آقای شهید ایران، کشاورزان بیجاری ضمن تاکید بر ادامه راه قائد امت آماده می شوند تا در این مراسم شرکت کنند و با رهبر سوم انقلاب عهد و پیمان ببندند که در راه عزت و سربلنی ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود.

تجدید پیمان کشاورزان بیجاری با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید پیمان کشاورزان بیجاری با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید پیمان کشاورزان بیجاری با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید پیمان کشاورزان بیجاری با آرمانهای انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، بیانات قائد شهید انقلاب اسلامی و نگاه سنجیده و اصولی ایشان به بخش کشاورزی، حکایت از اهمیت بالای این بخش در نظر ایشان برای رشد و توسعه اقتصاد کشور داشت.

نگرش ایشان به مهم بودن خودکفایی کشور در تولید محصولات و کالاهای اساسی برای کاهش یا حذف وابستگی غذایی نیز کاملا مشهود بود.

یکی از دغدغه های ایشان نه تنها در بخش کشاورزی، بلکه در تمام بخش های اقتصادی استفاده از نیرو و مدیران کارآمد و توانا و تشویق وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان به کار با روحیه جهادی بالاست.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در چندین سخنرانی خود، کشاورزی را محور توسعه اقتصادی معرفی میکردند و به دلیل اینکه رشد و توسعه بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنا داری بر توسعه اقتصادی دارد، از دست اندرکاران کشور به ویژه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواسته اند که مقدمات توسعه این بخش را فراهم کنند.

رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفتمین روز از سفر به استان کردستان، روز دوشنبه 28 اردیبهشت 1388 در اجتماع پرشکوه مردم مومن، پرمحبت و نجیب بیجار، سه عنصر «اتحاد، حضور و آگاهی» را تضمین کننده ادامه پیشرفت و اقتدار و ابهت ملت ایران خواندند.

ایشان در بخشی از سخنانشان، برخی مهاجرتها از بیجار به مناطق دیگر را، مانع از پیشرفت این منطقه خواندند و به مردم این شهر خاطرنشان کردند: مسوءلان دولت و استان، مسائل بیجار را بخوبی می‌دانند و برای حل آنها برنامه‌های گسترده و باارزشی دارند، بنابراین قدر این شهر و دشت‌های خرم و پربرکت آن را بدانید و با کمک کردن به مسوءلان به حرکت رو به پیشرفت استان، شتاب دهید.

شهادت قائد امت ایران، خلف صالح امام زمان عج، پیشوای منتظران، رهبر حکیم و عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای قدس سره الشریف، به دست شقی ترین اشرار عالم، داغ سنگینی بود که جان های مشتاقان را گداخت ولیکن این مصیبت سترگ، مسبب خشمی مقدس است.

با نزدیک شدن به ایام وداع امت اسلامی با آقای شهید ایران، کشاورزان بیجاری ضمن تاکید بر ادامه راه قائد امت آماده می شوند تا در این مراسم شرکت کنند و با رهبر سوم انقلاب عهد و پیمان ببندند که در راه عزت و سربلنی ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود.