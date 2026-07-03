

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان والیبال نشسته کشورمان به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار جنگ رمضان، با نام «شهیده صفیه علی قورچی از ملی‌پوشان سابق والیبال نشسته» راهی مسابقات قهرمانی جهان در چین می‌شوند.

مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان از ۱۹ تا ۲۷ تیر ماه در شهر هانگژو چین برگزار خواهد شد و تیم‌های ملی والیبال نشسته مردان و بانوان ایران برای کسب سهمیه پارالمپیک لس‌آنجلس با حریفان خود به رقابت می‌پردازند.