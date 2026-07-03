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همزمان با آئین وداع و تشییع «آقای شهید ایران»، مجموعه «بدرقه» با صدای ۷ نفر از خوانندگان کشور تولید شده و منتشر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آلبوم موسیقایی «بدرقه» با صدای هفت نفر از خوانندگان کشور، همزمان با آئین بدرقه «آقای شهید ایران» و با هدف پاسداشت یاد، خاطره و مجاهدتهای ایشان تولید شده و بهزودی منتشر میشود.
در این مجموعه، علیرضا افتخاری، محمد معتمدی، پرواز همای، مصطفی راغب، رضا صنعتگر، رضا شیری و حسین حقیقی، قطعاتی را در پاسداشت امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای اجرا کردهاند.
«بدرقه» به همت مرکز هنری رسانهای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید شده و قرار است در روزهای آینده منتشر شود.
این مجموعه، با بهرهگیری از سبکها و صداهای متفاوت، ادای احترامی است به «آقای شهید ایران»، که در آئین وداع و تشییع ایشان منتشر میشود.